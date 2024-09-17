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Posted 17 сентября, 15:18

Published 17 сентября, 15:18

Modified 17 сентября, 15:20

Updated 17 сентября, 15:20

В Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся склад

В Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся склад

17 сентября 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Под атакой оказались два населённых пункта региона. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По данным губернатора, предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за прилёта боеприпаса загорелся склад на территории производственного объекта. На место выехали пожарные расчёты.

В селе Новое Волоконовского района беспилотник атаковал припаркованный автомобиль. В момент атаки в машине никого не было. Транспортное средство получило повреждения.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Напомни, 17 сентября два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Губернатор#Склад#Белгород#ВСУ#Атака
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