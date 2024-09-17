В Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся склад

Posted 17 сентября, 15:18
Published 17 сентября, 15:18
Modified 17 сентября, 15:20
Updated 17 сентября, 15:20
По данным губернатора, предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за прилёта боеприпаса загорелся склад на территории производственного объекта. На место выехали пожарные расчёты.
В селе Новое Волоконовского района беспилотник атаковал припаркованный автомобиль. В момент атаки в машине никого не было. Транспортное средство получило повреждения.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
Напомни, 17 сентября два сельхозпредприятия попали под удар ВСУ в Белгородской области.