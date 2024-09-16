В Белгородской области второй день подряд горят дома из-за атак ВСУ

Posted 16 сентября, 11:21
Published 16 сентября, 11:21
Modified 16 сентября, 11:23
Updated 16 сентября, 11:23
Новую Таволжанку Шебекинского округа атаковали со стороны Украины. В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и «Газель». В ещё восьми домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения.
Ранения из мирных жителей никто не получил, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что вчера, 15 сентября, после очередной атаки Новой Таволжанки загорелись пять хозпостроек и один частный дом. Никто не пострадал.