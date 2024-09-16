bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 11:21

Published 16 сентября, 11:21

Modified 16 сентября, 11:23

Updated 16 сентября, 11:23

Последствия обстрела Новой Таволжанки

В Белгородской области второй день подряд горят дома из-за атак ВСУ

16 сентября 2024, 11:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Новой Таволжанки

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Под удар попала Новая Таволжанка. Из-за прилёта полностью сгорели частный дом, надворная постройка и «Газель». При этом из мирных жителей, предварительно, никто не пострадал.

Новую Таволжанку Шебекинского округа атаковали со стороны Украины. В результате прямых попаданий снарядов полностью сгорели частный дом, надворная постройка и «Газель». В ещё восьми домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и ограждения.

Ранения из мирных жителей никто не получил, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что вчера, 15 сентября, после очередной атаки Новой Таволжанки загорелись пять хозпостроек и один частный дом. Никто не пострадал.

Пять домов белгородцев загорелись после атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Количество, очевидно, будет увеличиваться»: мэр Белгорода о последствиях обстрелаСгоревшие дома и девять раненых: в Белгородской области вновь неспокойноОдна женщина погибла, остальные — пострадали. Как белгородцы пережили субботу?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Популярное