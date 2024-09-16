В Белгородской области второй день подряд горят дома из-за атак ВСУ

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

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Под удар попала Новая Таволжанка. Из-за прилёта полностью сгорели частный дом, надворная постройка и «Газель». При этом из мирных жителей, предварительно, никто не пострадал.