Пять домов белгородцев загорелись после атаки ВСУ

Posted 15 сентября, 13:09
Published 15 сентября, 13:09
Modified 15 сентября, 13:14
Updated 15 сентября, 13:14
Сегодня, 15 сентября, ВСУ вновь обстреляли белгородские поселения. На этот раз обошлось без пострадавших среди мирных жителей, отметил губеренатор Вячеслав Гладков.
Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа из-за атаки БПЛА загорелись пять хозпостроек и один частный дом. На месте работают пожарные. Ещё один дрон повредил один многоквартирный дом: в нём выбило окна и посекло фасад. В селе также пострадала ЛЭП.
В Козинке Грайворонского округа сгорели четыре домовладения и две хозпостройки, а в селе Байцуры Борисовского района пострадала крыша частного дома.
Отметим, что сегодня под огнём ВСУ также находилось Разумное. Система ПВО уничтожила над посёлком один беспилотник, однако из-за падения его обломков пострадал один мужчина. Его госпитализировали.