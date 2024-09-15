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Posted 15 сентября, 13:09

Published 15 сентября, 13:09

Modified 15 сентября, 13:14

Updated 15 сентября, 13:14

Пять домов белгородцев загорелись после атаки ВСУ

Пять домов белгородцев загорелись после атаки ВСУ

15 сентября 2024, 13:09
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали три населённых пункта. Четыре дома сгорели полностью, оставшийся тушат сотрудники МЧС. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 15 сентября, ВСУ вновь обстреляли белгородские поселения. На этот раз обошлось без пострадавших среди мирных жителей, отметил губеренатор Вячеслав Гладков.

Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа из-за атаки БПЛА загорелись пять хозпостроек и один частный дом. На месте работают пожарные. Ещё один дрон повредил один многоквартирный дом: в нём выбило окна и посекло фасад. В селе также пострадала ЛЭП.

В Козинке Грайворонского округа сгорели четыре домовладения и две хозпостройки, а в селе Байцуры Борисовского района пострадала крыша частного дома.

Отметим, что сегодня под огнём ВСУ также находилось Разумное. Система ПВО уничтожила над посёлком один беспилотник, однако из-за падения его обломков пострадал один мужчина. Его госпитализировали.

Мужчина пострадал при обстреле белгородского посёлка
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#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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