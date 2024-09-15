Пять домов белгородцев загорелись после атаки ВСУ

Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа из-за атаки БПЛА загорелись пять хозпостроек и один частный дом. На месте работают пожарные. Ещё один дрон повредил один многоквартирный дом: в нём выбило окна и посекло фасад. В селе также пострадала ЛЭП.