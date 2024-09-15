Одна женщина погибла, остальные — пострадали. Как белгородцы пережили субботу?

Posted 15 сентября, 11:44
Published 15 сентября, 11:44
Modified 15 сентября, 11:46
Updated 15 сентября, 11:46
Наиболее неспокойная обстановка 14 сентября наблюдалась в Шебекинском округе. Противник выпустил по муниципалитету десять БПЛА и 21 боеприпас. В результате прямого попадания в частный дом в Безлюдовке погибла мирная жительница. А из-за прилёта на трассу Шебекино — Белгород пострадали четыре человека. Всех их госпитализировали. Пострадала и жительница Вознесеновки: ей оказали медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Всего в муниципалитете повреждены 13 частных домов, семь авто, складское помещение, гаражи, административные здания двух предприятий и ЛЭП. Полностью уничтожены оказались два домовладения, десять хозпостроек и одна машина. Почти сутки пожарные расчёты тушат крупное возгорание, возникшее в округе из-за обстрелов ВСУ.
ВСУ также выпустили три боеприпаса и несколько дронов по Волоконовскому району. В хуторе Киселёв из-за этого оказались полностью уничтожены пять частных домов. Из людей никто не пострадал, поскольку там сейчас никто не живёт.
Над Белгородом сбили один беспилотник. Белгородский район атаковали 18 раз, Борисовский район — пять раз, Валуйский округ — один раз и Грайворонский округ — 17 раз. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.