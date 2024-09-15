Одна женщина погибла, остальные — пострадали. Как белгородцы пережили субботу?

Наиболее неспокойная обстановка 14 сентября наблюдалась в Шебекинском округе. Противник выпустил по муниципалитету десять БПЛА и 21 боеприпас. В результате прямого попадания в частный дом в Безлюдовке погибла мирная жительница. А из-за прилёта на трассу Шебекино — Белгород пострадали четыре человека. Всех их госпитализировали. Пострадала и жительница Вознесеновки: ей оказали медпомощь на месте, от госпитализации она отказалась.