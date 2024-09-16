«Мы поставляем, а страдают мирные»: журналист из Австралии застал обстрел Белгорода

Сам Джони работает в зоне СВО уже больше года. За это время он жил в Донецке и несколько раз посещал Белгород, который, по его словам, стал его любимым русским городом. Он добавил, что его восхищает мужество белгородцев, которые продолжают жить несмотря на обстрелы.