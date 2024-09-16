Posted 16 сентября, 08:33
Published 16 сентября, 08:33
Modified 16 сентября, 08:33
Updated 16 сентября, 08:33
Австралийский журналист попал под обстрел Белгорода, который случился 2 сентября. Тогда один из прилётов разрушил детский сад, внутри которого на тот момент никого не было.
Автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х. рассказал, что во время обстрела он находился в центре детской площадки. Чтобы не попасть под огонь, ему пришлось укрыться в убежище. Он отметил, что в городе не было ни одного военного, а ракеты в Белгород летят из Запада.
«Ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Я ничего не могу с этим поделать. Мы поставляем, а страдают мирные жители», — заявил журналист.
Сам Джони работает в зоне СВО уже больше года. За это время он жил в Донецке и несколько раз посещал Белгород, который, по его словам, стал его любимым русским городом. Он добавил, что его восхищает мужество белгородцев, которые продолжают жить несмотря на обстрелы.