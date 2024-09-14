Новый прилёт и «мусорный вопрос»: главные темы 14 сентября

Posted 14 сентября, 15:16
Published 14 сентября, 15:16
Modified 14 сентября, 15:18
Updated 14 сентября, 15:18
14 сентября Шебекинский округ снова стал целью для атак со стороны Украины. Снаряд РСЗО долетел до трассы Шебекино — Белгород и взорвался возле ехавших машин. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших уехал с места взрыва, но после почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. У него выявили черепно-мозговую травму и контузию.
Ещё у двоих мужчин — осколочные ранения груди. Женщине осколок попал в бедро, ещё у неё минно-взрывная травма и контузия.
Белгородские власти решили закупить спецтехнику для вывоза ТКО. Как рассказал Вячеслав Гладков в ответе на вопрос белгородца, перевозчики требуют повышения тарифа при плохом качестве уборки, поэтому решено купить технику за бюджетные деньги.
Всего закупят 124 мусоровоза. Из них половину должны поставить уже в ближайшие две недели. В чьей собственности они будут находиться и кем использоваться для вывоза твёрдых коммунальных отходов, региональные власти пока не разъяснили.
Власти Белгорода сделали бесплатной парковку на участке улицы Харьковской от улицы Супруновской до улицы Попова и у жилищного комплекса «Париж». В подписанном мэром постановлении эти участки убрали из списка Территориальной зоны №5000. Причину принятия такого решения администрация Белгорода не назвала.
В комментариях белгородцы сразу предположили, что найти место для парковки в этом месте теперь будет сложнее.