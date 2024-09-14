Новый прилёт и «мусорный вопрос»: главные темы 14 сентября

14 сентября Шебекинский округ снова стал целью для атак со стороны Украины. Снаряд РСЗО долетел до трассы Шебекино — Белгород и взорвался возле ехавших машин. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших уехал с места взрыва, но после почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. У него выявили черепно-мозговую травму и контузию.