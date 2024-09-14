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Posted 14 сентября, 15:16

Published 14 сентября, 15:16

Modified 14 сентября, 15:18

Updated 14 сентября, 15:18

Новый прилёт и «мусорный вопрос»: главные темы 14 сентября

Новый прилёт и «мусорный вопрос»: главные темы 14 сентября

14 сентября 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
В субботу в Белгородской области пять человек пострадали после атак ВСУ. Белгородские власти закупят 124 единицы техники для вывоза мусора.

Прилёт на дорогу с машинами

14 сентября Шебекинский округ снова стал целью для атак со стороны Украины. Снаряд РСЗО долетел до трассы Шебекино — Белгород и взорвался возле ехавших машин. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших уехал с места взрыва, но после почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. У него выявили черепно-мозговую травму и контузию.

Ещё у двоих мужчин — осколочные ранения груди. Женщине осколок попал в бедро, ещё у неё минно-взрывная травма и контузия.

Четыре человека ранены после атак ВСУ под Белгородом
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«Мусорный вопрос» будут решать покупкой техники

Белгородские власти решили закупить спецтехнику для вывоза ТКО. Как рассказал Вячеслав Гладков в ответе на вопрос белгородца, перевозчики требуют повышения тарифа при плохом качестве уборки, поэтому решено купить технику за бюджетные деньги.

Всего закупят 124 мусоровоза. Из них половину должны поставить уже в ближайшие две недели. В чьей собственности они будут находиться и кем использоваться для вывоза твёрдых коммунальных отходов, региональные власти пока не разъяснили.

Белгородская область закупит 124 машины для вывоза мусора
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Увидеть «Париж» — и не припарковаться

Власти Белгорода сделали бесплатной парковку на участке улицы Харьковской от улицы Супруновской до улицы Попова и у жилищного комплекса «Париж». В подписанном мэром постановлении эти участки убрали из списка Территориальной зоны №5000. Причину принятия такого решения администрация Белгорода не назвала.

В комментариях белгородцы сразу предположили, что найти место для парковки в этом месте теперь будет сложнее.

Парковку у «Парижа» в Белгороде сделали бесплатной
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