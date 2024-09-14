В Белгороде изменили режим работы светофора на одном из перекрёстков

Posted 14 сентября, 09:53
Published 14 сентября, 09:53
Modified 14 сентября, 09:55
Updated 14 сентября, 09:55
На перекрёстке улицы Чумичова и Белгородского проспекта светофор будет работать по-новому. Изменения должны исключить конфликт левого поворота с прямым ходом по улице Чумичова и повысить безопасность движения на этом участке.
Как отметили в ЦОДД, ведётся мониторинг транспортных потоков на перекрёстке. В случае необходимости вносят изменения в работу светофоров.
Ранее белгородцы обеспокоились безопасностью на реконструируемой развязке между ротондой и Северным. Старый переход дороги убрали, а новый на тот момент ещё не сделали. Проблему решили на следующий день.