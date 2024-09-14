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Posted 14 сентября, 09:53

Published 14 сентября, 09:53

Modified 14 сентября, 09:55

Updated 14 сентября, 09:55

В Белгороде изменили режим работы светофора на одном из перекрёстков

В Белгороде изменили режим работы светофора на одном из перекрёстков

14 сентября 2024, 09:53
Фото: ЦОДД
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Новости Белгорода
Возникал конфликт во время движения на пересечении Белгородского проспекта и улицы Николая Чумичова, сообщили в Центре организации дорожного движения.

На перекрёстке улицы Чумичова и Белгородского проспекта светофор будет работать по-новому. Изменения должны исключить конфликт левого поворота с прямым ходом по улице Чумичова и повысить безопасность движения на этом участке.

Как отметили в ЦОДД, ведётся мониторинг транспортных потоков на перекрёстке. В случае необходимости вносят изменения в работу светофоров.

Ранее белгородцы обеспокоились безопасностью на реконструируемой развязке между ротондой и Северным. Старый переход дороги убрали, а новый на тот момент ещё не сделали. Проблему решили на следующий день.

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#Евгений Грицков#Белгородский проспект#Улица николая чумичова#Новости Белгорода#Перекрёсток#Белгород#Центр организации дорожного движения#ЦОДД#Работа светофора
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