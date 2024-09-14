Замминистра обороны посетил Белгородскую область

Posted 14 сентября, 12:54
Published 14 сентября, 12:54
Modified 14 сентября, 12:57
Updated 14 сентября, 12:57
Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров побывал в Центре управления кризисных ситуаций, где ему рассказали и показали, как взаимодействуют регион, МЧС и Министерство обороны, чтобы сигнал о ракетной опасности жители Белгородской области получали как можно быстрее.
Также ему продемонстрировали карту домов, на которой видно, как открываются двери подъездов во время ракетной опасности. Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде уже оборудовали около 5000 подъездов, в которых можно укрыться, а в Шебекино — более 500.
В регионе установили более 2300 железобетонных укрытий и укрытий из бетонных блоков.