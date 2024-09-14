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Posted 14 сентября, 12:54

Published 14 сентября, 12:54

Modified 14 сентября, 12:57

Updated 14 сентября, 12:57

Замминистра обороны посетил Белгородскую область

Замминистра обороны посетил Белгородскую область

14 сентября 2024, 12:54
Фото: Виталий Аньков. РИА Новости
Сюжет
СВО
13 сентября в Белгород приезжал Юнус-Бек Евкуров. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров побывал в Центре управления кризисных ситуаций, где ему рассказали и показали, как взаимодействуют регион, МЧС и Министерство обороны, чтобы сигнал о ракетной опасности жители Белгородской области получали как можно быстрее.

Также ему продемонстрировали карту домов, на которой видно, как открываются двери подъездов во время ракетной опасности. Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде уже оборудовали около 5000 подъездов, в которых можно укрыться, а в Шебекино — более 500.

В регионе установили более 2300 железобетонных укрытий и укрытий из бетонных блоков.

#Евгений Грицков#Видео#Вячеслав Гладков#СВО#Замминистра обороны#Евкуров
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