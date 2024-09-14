Замминистра обороны посетил Белгородскую область

Также ему продемонстрировали карту домов, на которой видно, как открываются двери подъездов во время ракетной опасности. Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде уже оборудовали около 5000 подъездов, в которых можно укрыться, а в Шебекино — более 500.