Парковку у «Парижа» в Белгороде сделали бесплатной

Posted 14 сентября, 10:41
Published 14 сентября, 10:41
Modified 14 сентября, 10:43
Updated 14 сентября, 10:43
Парковка у жилищного комплекса «Париж» в Белгороде стала бесплатной. Согласно постановлению администрации Белгорода от 11 сентября, из Территориальной зоны платной парковки №5000 исключили два участка — у домов №3, 5, к.1 по улице Харьковской и участок самой улицы от улицы Попова до улицы Супруновской.
Также из постановления убрали пункт о том, что собственник электромобиля имеет право на внесение в реестр не более одной записи на зарегистрированный на него электромобиль. Теперь в реестр можно вносить записи обо всех таких машинах.