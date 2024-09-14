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Posted 14 сентября, 10:41

Published 14 сентября, 10:41

Modified 14 сентября, 10:43

Updated 14 сентября, 10:43

Парковку у «Парижа» в Белгороде сделали бесплатной

Парковку у «Парижа» в Белгороде сделали бесплатной

14 сентября 2024, 10:41
Фото: Яндекс.Карты
Сюжет
Новости Белгорода
Власти города убрали два участка улицы Харьковской из зон платной парковки. Постановление опубликовано на сайте администрации.

Парковка у жилищного комплекса «Париж» в Белгороде стала бесплатной. Согласно постановлению администрации Белгорода от 11 сентября, из Территориальной зоны платной парковки №5000 исключили два участка — у домов №3, 5, к.1 по улице Харьковской и участок самой улицы от улицы Попова до улицы Супруновской.

Также из постановления убрали пункт о том, что собственник электромобиля имеет право на внесение в реестр не более одной записи на зарегистрированный на него электромобиль. Теперь в реестр можно вносить записи обо всех таких машинах.

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#Евгений Грицков#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Платная парковка#Отмена#Белгород#ЖК Париж#Улица Харьковская#Парковочное пространство
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