В центре Белгорода есть незаконная платная парковка? Мэрия обещает проверить

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Белгородец Дмитрий Рудов подозревает, что платная парковка в самом центре Белгорода была оборудована незаконно. По его словам, на участке Свято-Троицкого бульвара от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, где установлена табличка «Вы въезжаете в зону платной парковки», в публичной кадастровой карте нет ни одного земельного участка, выделенного под парковку.
«На каком законном основании взимается плата за парковку, которой фактически не существует? Попросил мэра и губернатора демонтировать таблички „Платные услуги“, а знак „Вы въезжаете в зону платной парковки“ переставить на Театральный проезд. А также всем оплатившим парковку вернуть денежные средства», — потребовал возмущённый белгородец.
Он добавил, что подобную табличку уже демонтировали на Гражданском проспекте, 52. Теперь такого же решения мужчина ждёт и по Свято-Троицкому бульвару.
В городской администрации уже ответили белгородцу, отметив, что обращение направили в департамент городского хозяйства. Однако редакция Бел.Ру сделает отдельный запрос в мэрию для получения более подробной информации.