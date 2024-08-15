В центре Белгорода есть незаконная платная парковка? Мэрия обещает проверить

Белгородец Дмитрий Рудов подозревает, что платная парковка в самом центре Белгорода была оборудована незаконно. По его словам, на участке Свято-Троицкого бульвара от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, где установлена табличка «Вы въезжаете в зону платной парковки», в публичной кадастровой карте нет ни одного земельного участка, выделенного под парковку.