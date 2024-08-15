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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Мэрия проверит законность платной парковки в центре Белгорода

В центре Белгорода есть незаконная платная парковка? Мэрия обещает проверить

15 августа 2024, 09:03
Фото: 1MI

Мэрия проверит законность платной парковки в центре Белгорода

Одна из платных парковок в Белгороде может быть оборудована незаконно — именно это сообщил читатель Бел.Ру после проведённого им «расследования». В мэрии пообещали проверить законность парковки, однако точного ответа по проблеме пока нет.

Белгородец Дмитрий Рудов подозревает, что платная парковка в самом центре Белгорода была оборудована незаконно. По его словам, на участке Свято-Троицкого бульвара от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, где установлена табличка «Вы въезжаете в зону платной парковки», в публичной кадастровой карте нет ни одного земельного участка, выделенного под парковку.

«На каком законном основании взимается плата за парковку, которой фактически не существует? Попросил мэра и губернатора демонтировать таблички „Платные услуги“, а знак „Вы въезжаете в зону платной парковки“ переставить на Театральный проезд. А также всем оплатившим парковку вернуть денежные средства», — потребовал возмущённый белгородец.
Знак «Вы въезжаете в зону платной парковки» на Свято-Троицком бульвареЗнак «Вы въезжаете в зону платной парковки» на Свято-Троицком бульваре
Знак «Вы въезжаете в зону платной парковки» на Свято-Троицком бульваре
Фото: bel.ru

Он добавил, что подобную табличку уже демонтировали на Гражданском проспекте, 52. Теперь такого же решения мужчина ждёт и по Свято-Троицкому бульвару.

До/после на Гражданском проспекте, 52До/после на Гражданском проспекте, 52
До/после на Гражданском проспекте, 52
Фото: bel.ru

В городской администрации уже ответили белгородцу, отметив, что обращение направили в департамент городского хозяйства. Однако редакция Бел.Ру сделает отдельный запрос в мэрию для получения более подробной информации.

Ответ мэрии на обращение белгородцаОтвет мэрии на обращение белгородца
Ответ мэрии на обращение белгородца
Фото: bel.ru
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