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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

29 июня 2024, 18:21
Фото: Изображение Midjourney
В результате атаки пострадавших не было, повреждения получил транспорт, сообщил Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали с помощью беспилотников ещё три населённых пункта в Белгородской области. В этот раз одной из целей стал областной центр.

В Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на парковку. По предварительной информации пострадавших не было. Повреждения получили два автобуса и две легковых машины.

В посёлке Совхозный в Грайворонском округе FPV-дрон атаковал частный дом. Пострадали также гараж и забор.

В селе Богун-Городок в Борисовском районе после сброса взрывчатки в частном доме выбило окна и повредило кровлю.

Оперативные службы выехали на места происшествий.


Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»
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#Евгений Грицков#Происшествия#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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