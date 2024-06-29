ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
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Updated Сегодня, 18:23
ВСУ атаковали с помощью беспилотников ещё три населённых пункта в Белгородской области. В этот раз одной из целей стал областной центр.
В Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на парковку. По предварительной информации пострадавших не было. Повреждения получили два автобуса и две легковых машины.
В посёлке Совхозный в Грайворонском округе FPV-дрон атаковал частный дом. Пострадали также гараж и забор.
В селе Богун-Городок в Борисовском районе после сброса взрывчатки в частном доме выбило окна и повредило кровлю.
Оперативные службы выехали на места происшествий.