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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

После атаки на парковку в Белгороде повреждения получили девять единиц транспорта

После атаки на парковку в Белгороде повреждения получили девять единиц транспорта

30 июня 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 29 июня ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку в областном центре. Вячеслав Гладков рассказал об уточнённых последствиях атаки.

По предварительным данным после взрыва повреждения получили два автобуса и два автомобиля. На следующий день оказалось, что последствия более серьёзные. Повреждено девять транспортных средств, а также одна квартира в многоэтажном доме и здания двух хозяйствующих субъектов.

Медиа сообщали, что взрывное устройство сбросили на парковку возле железнодорожного вокзала, но официального подтверждения этой информации не было.

Во время инцидента никто не пострадал.

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