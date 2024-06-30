После атаки на парковку в Белгороде повреждения получили девять единиц транспорта

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По предварительным данным после взрыва повреждения получили два автобуса и два автомобиля. На следующий день оказалось, что последствия более серьёзные. Повреждено девять транспортных средств, а также одна квартира в многоэтажном доме и здания двух хозяйствующих субъектов.
Медиа сообщали, что взрывное устройство сбросили на парковку возле железнодорожного вокзала, но официального подтверждения этой информации не было.
Во время инцидента никто не пострадал.