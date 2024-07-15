Мэрия назвала сроки строительства парковки для Новой жизни в Белгороде

Жители четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь в Белгороде недовольны тем, что для автомобилистов не построили обещанную парковку. По словам одной из горожанок, согласование строительства затянулось на год. Застройщик построил парковку на своей территории, но мест собственникам не хватает.