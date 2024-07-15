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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Парковка

Мэрия назвала сроки строительства парковки для Новой жизни в Белгороде

15 июля 2024, 16:09
Фото: bel.ru
Парковка

Белгородцы из 4-й очереди Новой жизни пожаловались на нехватку парковочных мест

Жители четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь в Белгороде столкнулись с нехваткой парковочных мест. Администрация уже год не может построить обещанные парковки, несмотря на возмущения жителей.

Жители четвёртой очереди микрорайона Новая жизнь в Белгороде недовольны тем, что для автомобилистов не построили обещанную парковку. По словам одной из горожанок, согласование строительства затянулось на год. Застройщик построил парковку на своей территории, но мест собственникам не хватает.

«Уже середина лета, а потом вы будете нам писать, что погодные условия позволять не будут, как обычно это происходит. Застройщик от себя построил, но люди заселяются и с других очередей к нам ставят машины. А обещанные вами парковки до сих пор не сделаны», — написала Елена.

В городской администрации сообщили белгородке, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства стоянок в районе 4-й очереди микрорайона Новая жизнь. К работе планируется приступить в августе.

Разрабатывается проект на строительство стоянок на ориентировочно 400 машино-мест. Сложность при производстве работ будет связана с наличием подземных инженерных коммуникаций. Завершить работы планируется в ноябре.
администрация Белгорода

Жительница справедливо отметила, что речь идёт именно о стоянках, то есть платных местах, а не о парковках. В мэрии на это ответили, что «парковочные места будут предоставляться на бесплатной основе».

Напомним, в ноябре прошлого года было решено сократить количество парковочных местах в микрорайоне Новая жизнь. На размещение 390 мест собирались потратить 137 млн рублей из областного бюджета.

Что происходит с домами 4-й очереди Новой жизни в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Застройщик#Новости Белгорода#Мэрия#Парковки#Белгород#Новая жизнь
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