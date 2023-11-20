Зона отдыха и платная парковка. Что появится на привокзальной площади Белгорода?

Площадку межрейсового отстоя автобусов отделят от автобусов и разместят по линии здания вокзала. Всего появится три отдельных автостоянки, в их числе одна платная парковка, на которой одновременно смогут ставить порядка 100 машин. Ещё две парковки для личного транспорта будут бесплатными. Остановки же разместят ближе к прибывшим пассажирам.