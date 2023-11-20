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Платная парковка

Зона отдыха и платная парковка. Что появится на привокзальной площади Белгорода?

20 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI
Платная парковка

Белгородцам представили проект реконструкции привокзальной площади

В начале ноября состоялось заседание Совета общественности при областном минтрансе. В ходе обсуждений заммэра Белгорода Василий Голиков представил новый проект реконструкции территории возле ж/д вокзала.

Предполагается, что после капремонта привокзальная площадь в Белгороде будет разделена на функциональные зоны с минимальным пересечением потоков автомобилей, пешеходов и автобусов. Кроме этого, на территории появятся дополнительная зона отдыха и велодорожки. Белгородцы смогут взять в прокат средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Площадку межрейсового отстоя автобусов отделят от автобусов и разместят по линии здания вокзала. Всего появится три отдельных автостоянки, в их числе одна платная парковка, на которой одновременно смогут ставить порядка 100 машин. Ещё две парковки для личного транспорта будут бесплатными. Остановки же разместят ближе к прибывшим пассажирам.

Напомним, что проект реконструкции территории ж/д вокзала показывали в Москве в 2021 году. В феврале власти снова объявили конкурс на разработку новой привокзальной площади.

Проект реконструкции привокзальной площадиПроект реконструкции привокзальной площади
Проект реконструкции привокзальной площадиПроект реконструкции привокзальной площади
Проект реконструкции привокзальной площади
Фото: Совет общественности при минтрансе Белгородской области
«Это позор»: Белгородец высказался о состоянии привокзальной площади
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#Белгородская область#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород#Василий Голиков#Привокзальная площадь#Александра Склярова
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