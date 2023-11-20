Зона отдыха и платная парковка. Что появится на привокзальной площади Белгорода?

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Предполагается, что после капремонта привокзальная площадь в Белгороде будет разделена на функциональные зоны с минимальным пересечением потоков автомобилей, пешеходов и автобусов. Кроме этого, на территории появятся дополнительная зона отдыха и велодорожки. Белгородцы смогут взять в прокат средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Площадку межрейсового отстоя автобусов отделят от автобусов и разместят по линии здания вокзала. Всего появится три отдельных автостоянки, в их числе одна платная парковка, на которой одновременно смогут ставить порядка 100 машин. Ещё две парковки для личного транспорта будут бесплатными. Остановки же разместят ближе к прибывшим пассажирам.
Напомним, что проект реконструкции территории ж/д вокзала показывали в Москве в 2021 году. В феврале власти снова объявили конкурс на разработку новой привокзальной площади.