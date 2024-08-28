Законная или нет платная парковка в центре Белгорода? Отвечает мэрия

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Читатель Бел.Ру Дмитрий Рудов выразил обеспокоенность по поводу парковки на Свято-Троицком бульваре. Активист утверждает, что она была обустроена без надлежащего разрешения.
Согласно расследованию белгородца, в государственной кадастровой карте отсутствуют записи о выделении земельных участков под парковку на указанном участке. Он также обратил внимание на демонтаж аналогичного знака платной парковки на Гражданском проспекте, 52.
Направив официальный запрос в мэрию, мы выяснили, что платное парковочное пространство на территории Белгорода организовано в соответствии с требованиями федерального закона.
Городские власти отметили, что территория в границах Свято-Троицкого бульвара, на участке дороги от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого, предусматривает размещение комплекса линейных объектов стоянок машин согласно утверждённой документации по планировке территории.
Парковка на этом участке является частью автомобильной дороги и организована в соответствии с решением совета депутатов Белгорода, а также в соответствии с постановлением администрации города.
В мэрии добавили, что вышеуказанные нормативные акты приняты в соответствии с федеральным законом, согласно которому стоянки являются элементами обустройства автомобильных дорог.
Вместе с тем городские власти сообщили, что в настоящее время комитет имущественных и земельных отношений администрации города ведёт работу по формированию и постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков по вышеуказанной территории.
Дополнительно в мэрии сообщили, что технические средства организации дорожного движения в районе здания 52 по Гражданскому проспекту привели в соответствие с проектом организации дорожного движения.