Мэрия Белгорода подала иск в арбитраж к Геннадию Шипулину

Posted 13 сентября, 08:33
Published 13 сентября, 08:33
Modified 13 сентября, 08:35
Updated 13 сентября, 08:35
Администрация Белгорода подала исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области. Сумма иска больше 337 тысяч рублей. Ответчик — Геннадий Шипулин — бывший президент ВК «Белогорье» и тесть сенатора от региона Тараса Хтея. Его дочь, Яна Хтей, бенефициар гостиничного комплекса «Белогорье».
Подробности дела неизвестны, не опубликовано ещё ни одного документа. Категория — «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды».
Отметим, что недавно в квартире семьи сенатора Тараса Хтея в Москве произошёл пожар. По данным Telegram-канала Baza, квартира сгорела из-за аромосвечи.