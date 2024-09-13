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Posted 13 сентября, 08:33

Published 13 сентября, 08:33

Modified 13 сентября, 08:35

Updated 13 сентября, 08:35

Мэрия Белгорода подала иск в арбитраж к Геннадию Шипулину

Мэрия Белгорода подала иск в арбитраж к Геннадию Шипулину

13 сентября 2024, 08:33
Фото: Личная страница Геннадия Шипулина
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Новости Белгорода
Власти областного центра требуют от спортивного функционера и бизнесмена больше 300 тысяч рублей. Что известно о деле — читайте в материале Бел.Ру.

Администрация Белгорода подала исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области. Сумма иска больше 337 тысяч рублей. Ответчик — Геннадий Шипулин — бывший президент ВК «Белогорье» и тесть сенатора от региона Тараса Хтея. Его дочь, Яна Хтей, бенефициар гостиничного комплекса «Белогорье».

Подробности дела неизвестны, не опубликовано ещё ни одного документа. Категория — «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды».

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Отметим, что недавно в квартире семьи сенатора Тараса Хтея в Москве произошёл пожар. По данным Telegram-канала Baza, квартира сгорела из-за аромосвечи.

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