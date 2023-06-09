Старший брат Тараса Хтея возглавил охотничье хозяйство Геннадия Шипулина

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Предприятие создано 8 ноября 2015 года. Основная деятельность — охота, отлов и отстрел диких животных, предоставление услуг в это отрасли. В собственности компании имеется недвижимое имущество — земельный участок, расположенный в Яковлевском районе Белгородской области. Ещё один участок в аренде. Ранее Денис Хтей имел долю в 5% в этой же компании.
Примечательно, что учредителем бизнеса является Геннадий Шипулин — бывший главный тренер и президент ВК «Белогорье». Его дочь, Яна Хтей, является бенефициаром гостиничного комплекса «Белогорье» и женой Тараса Хтея — депутата областной думы.
Помимо ООО «Белогорье Смородинское», Денис Хтей на данный момент возглавляет ещё две компании: ООО «ОлимпСтрой» и ООО «Центр досуга „Космос“».