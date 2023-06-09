Старший брат Тараса Хтея возглавил охотничье хозяйство Геннадия Шипулина

Предприятие создано 8 ноября 2015 года. Основная деятельность — охота, отлов и отстрел диких животных, предоставление услуг в это отрасли. В собственности компании имеется недвижимое имущество — земельный участок, расположенный в Яковлевском районе Белгородской области. Ещё один участок в аренде. Ранее Денис Хтей имел долю в 5% в этой же компании.