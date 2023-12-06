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Документы

Департамент городского имущества Москвы снова будет судиться с дочерью Шипулина

6 декабря 2023, 13:05
Фото: 1MI
Документы

На белгородку Яну Хтей подало иск одно из ведомств Москвы

Исковое заявление в московский арбитражный суд департамент подал 1 декабря. Третьим лицом по делу выступит Надежда Шипулина.

Этот иск от департамента имущества Москвы к Яне Хтей не первый. Почти год назад она проиграла ведомству в суде 147 тысяч рублей. Из них большая часть была задолженностью по аренде и 5 тысяч — пени.

С чем в этот раз на дочь Шипулина подали в суд — пока не сообщается. Третьими лицами по делу выступят госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, строительный надзор, московское управление Росрееста и туристическая компания ООО «Турне», а также Надежда Шипулина.

А мы напомним, что с дочерью экс-президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина в этом году судились не один раз. В феврале Белоблводоканал отсудил 100 тысяч рублей у спа-комплекса «Белогорье», в котором Яна Хтей является бенефициаром, из-за того, что организация сбрасывала сточные воды с загрязняющие веществами.

Также в течение года эта же компания Яны Хтей судилась с подрядчиком «Строй билд». Сначала спа-комплекс подал в суд из-за задолженности по договору подряда, потом подрядчик выступил со встречным иском. В итоге дочь Шипулина суд проиграла и её компания осталась должна 3,3 млн рублей «Строй билду». А в начале ноября правопреемник подрядчика подал банкротный иск на спа-комплекс «Белогорье».

Параллельно с этим в интернете появился интересный документ — расписка, по которой Яна Хтей дала в долг 5 миллионов рублей бывшему заместителю мэра Белгорода Алексею Романчукевичу. В отношении последнего возбудили уголовное дело.

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