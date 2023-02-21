Спа-комплекс дочери Шипулина судится с подрядчиком из-за пола

Теперь иск ИП Машукова Аслана Леонидовича о взыскании со спа-комплекса «Белогорье» задолженности по договору подряда на выполнение строительных работ в сумме 3,3 млн рублей будет рассматриваться отдельно. Стороны уже встретились на собеседовании 20 февраля. Подробностей в судебных документах пока нет.