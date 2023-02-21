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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Спа-комплекс дочери Шипулина судится с подрядчиком из-за пола

21 февраля 2023, 13:55
Фото: 1MI
В суде рассматривается дело по иску компании «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» и встречному заявлению фирмы «Строй билд» и её правопреемника. Стороны встретились на собеседовании 20 февраля.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, компания «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Строй билд». Истец попросил взыскать задолженность по договору подряда на выполнение строительных работ в виде понесённых расходов по изготовлению стяжки пола и изготовлению новой в размере 5,1 млн рублей.

В свою очередь компания «Строй билд» обратилась в суд со встречным исковым заявлением к спа-комплексу «Белогорье». «Строй билд» потребовал взыскать задолженность по договору подряда на выполнение строительных работ в размере 3,3 млн рублей.

В суде также была произведена замена истца по встречному иску «Строй билд» его правопреемником ИП Машуковым А.Л., его требования к спа-комплексу «Белогорье» выделили в отдельное производство.

Теперь иск ИП Машукова Аслана Леонидовича о взыскании со спа-комплекса «Белогорье» задолженности по договору подряда на выполнение строительных работ в сумме 3,3 млн рублей будет рассматриваться отдельно. Стороны уже встретились на собеседовании 20 февраля. Подробностей в судебных документах пока нет.

Справка. Компания «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» работает в Белгороде с 2013 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Максим Малышев, а владелица — Яна Хтей. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 2 млн рублей.

Машукову Аслану Леонидовичу принадлежит фирма «Юком», которая зарегистрирована в Белгороде с 2016 года и занимается деятельностью в области права. Убыток компании за 2021 год составил 62 тысячи рублей.

 

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