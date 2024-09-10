308 участников спецоперации — кандидатов от «Единой России» выиграли выборы

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как сообщил Борис Грызлов, председатель высшего совета партии, «Единая Россия» выдвинула свыше 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала уверенную победу в каждом из регионов.
Грызлов отметил, что избиратели выразили поддержку курсу главы государства, доверив «Единой России» его реализацию на всех уровнях управления и власти, сообщает mkset.ru. Он подчеркнул, что основным достижением прошедшей избирательной кампании стал рекордный уровень обновления состава: более 80% успешно победивших кандидатов от ЕР — это новички в политике.
В ходе заседания врио секретаря генсовета Владимир Якушев озвучил результаты выборов. Он сообщил, что три мандата в Государственной думе остались за «Единой Россией». Виктория Абрамченко набрала 75%, Олег Матыцин — 68% (обоих кандидатов выдвинула ЕР), а Николай Шульгинов, самовыдвиженец, получил 55%, при поддержке партии.
Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе России, где кандидаты от «Единой России» одержали победу. Четыре главы избираются через заксобрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетии, где также победили кандидаты от партии) выборы уже состоялись, в то время как в двух других они ещё должны состояться.
В 13 регионах страны состоялись выборы в законодательные собрания. Партия «Единая Россия» показала средний результат по стране на уровне 64,6%.
Как сообщил исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии, по итогам голосования «Единая Россия» получила 82% мандатов, которые разыгрывались на выборах в региональные законодательные собрания. В 2019 году этот показатель составил 66%.
На выборах в представительные органы административных центров партия завоевала 85% мандатов, что значительно выше, чем в 2019 году, когда «Единая Россия» удержалась на уровне 64%, добавил Владимир Якушев. Он также отметил, что важным достижением ЕДГ в 2024 году стала победа 308 кандидатов — участников специальной военной операции, которые были выдвинуты от партии. Выиграли 81% в этой категории.
Якушев отметил, что на протяжении всей избирательной кампании участники специальной военной операции получали всестороннюю поддержку. Кроме того, работала высшая партийная школа, которая предложила специальный курс для кандидатов. Полученные результаты являются беспрецедентно высокими по сравнению с другими партиями, в числе кандидатов которых также были участники СВО.
На сайте ER.RU пишут, что после выборов обновление депутатского корпуса партии составит 87%. Якушев отметил, что «Единая Россия» уже начала готовиться к федеральным выборам 2026 года в рамках ЕДГ-2024.