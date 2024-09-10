308 участников спецоперации — кандидатов от «Единой России» выиграли выборы

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе России, где кандидаты от «Единой России» одержали победу. Четыре главы избираются через заксобрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетии, где также победили кандидаты от партии) выборы уже состоялись, в то время как в двух других они ещё должны состояться.