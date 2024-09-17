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Posted 17 сентября, 06:19

Published 17 сентября, 06:19

Modified 17 сентября, 06:21

Updated 17 сентября, 06:21

У ретейлеров в двух районах Белгородской области могут быть проблемы с ФАС

У ретейлеров в двух районах Белгородской области могут быть проблемы с ФАС

17 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Торговые сети в Белгородской области могли расширить площади, несмотря на запрет. Если нарушение подтвердится — сделки об аренде или покупке новых площадей могут признать ничтожными.

ФАС обнаружила нарушения закона о торговле торговыми сетями в Белгородской области. Сети расширили или открыли новые магазины несмотря на запрет, ведь доля сети в денежном выражении превысила 25% от реализации продовольственных товаров за предыдущий финансовый год в регионе.

Как Бел.Ру ответили в белгородском УФАС, ведомство направило магазинам информационные запросы о расширении торговых объектов на территории Белгородского и Прохоровского районов.

Такая сделка о приобретении или аренде новых площадей сетью признаётся ничтожной. Требования о признании недействительной такой сделки может быть направлено в суд любым заинтересованным лицом.

Редакция Бел.Ру спрашивала у УФАС о названии этих сетей и точек магазинов, но в ведомстве нам не ответили.

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#Алёна Мальцева#Общество#Продукты#Эксклюзив#Магазины#Белгород#Закон о торговле#Белгородский бизнес
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