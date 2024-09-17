У ретейлеров в двух районах Белгородской области могут быть проблемы с ФАС

Posted 17 сентября, 06:19
Published 17 сентября, 06:19
Modified 17 сентября, 06:21
Updated 17 сентября, 06:21
ФАС обнаружила нарушения закона о торговле торговыми сетями в Белгородской области. Сети расширили или открыли новые магазины несмотря на запрет, ведь доля сети в денежном выражении превысила 25% от реализации продовольственных товаров за предыдущий финансовый год в регионе.
Как Бел.Ру ответили в белгородском УФАС, ведомство направило магазинам информационные запросы о расширении торговых объектов на территории Белгородского и Прохоровского районов.
Такая сделка о приобретении или аренде новых площадей сетью признаётся ничтожной. Требования о признании недействительной такой сделки может быть направлено в суд любым заинтересованным лицом.
Редакция Бел.Ру спрашивала у УФАС о названии этих сетей и точек магазинов, но в ведомстве нам не ответили.