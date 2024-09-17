У ретейлеров в двух районах Белгородской области могут быть проблемы с ФАС

ФАС обнаружила нарушения закона о торговле торговыми сетями в Белгородской области. Сети расширили или открыли новые магазины несмотря на запрет, ведь доля сети в денежном выражении превысила 25% от реализации продовольственных товаров за предыдущий финансовый год в регионе.