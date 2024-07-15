Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Что из себя представляют магазины низких цен или, как их называют сами сотрудники, «нищемаркеты» в Белгороде? Основной контингент подобных магазинов — пенсионеры.
В областной столице подобные магазины представлены тремя компаниями — «Доброцен», «Светофор» и «Чижик». Последний практически ничего не имеет общего с первыми двумя, в этом мы убедимся позже.
Подобные магазины готовы экономить на всем. На сотрудниках, ремонте, стеллажах и полках. В помещениях грязно, полок в большинстве случаев просто нет, а из трёх касс будет работать только одна, несмотря на очередь.
Выбор в таких магазинах ограничен. Один тип товара может быть представлен в исполнении одного-двух брендов. В «нищемаркетах» можно найти продукты с большим сроком годности: крупы, консервы, заморозка, кисло-молочные продукты, колбасные изделия, пивные или винные напитки, корма для животных, а также бытовую химию, гигиенические товары, посуду, мелкую мебель, детские товары, строительные материалы.
В «Светофоре» и «Доброцене» почти нет полок и стеллажей. Продукты стоят на поддонах прямо на полу, вместо холодильников — огромное помещение с охладительными приборами. Помещения выглядят требующими ремонта.
В «Чижике» ситуация лучше, тут есть и привычные холодильники, и полки, но выбор сильно меньше, как и сам магазин.
Многие товары можно купить дешевле, чем в большинстве магазинов. Это как раз из-за экономии на всём. К примеру, в «Светофоре» можно купить 13 губок всего за 59 рублей, а сосиски — за 120 рублей. Литр газировки можно найти за 33 рубля, а тарелки — от 65 рублей.
В «Чижике» цены не сильно ниже, чем в «Пятёрочке» или «Магните», а некоторые товары даже дороже. Зубную пасту тут можно купить за 79 рублей, плитку шоколада — за 44 рубля и даже подушку с эффектом памяти — за тысячу рублей.
В «Доброцене» оказался самый большой выбор. Позиций тут больше, товары разнообразнее. Есть даже товары для школы и творчества. 900 грамм растворимого кофе можно купить за 1119 рублей, сода тут продается в пакетах за 36 рублей/кг. Овощи тут большей частью выглядят плохо — побитые и подгнившие. Выбор колбасных изделий и молочных продуктов тут больше, чем у конкурентов. За один кг сметаны тут попросят 172 рубля, а за моющее средство для посуды — 41 рубль.
Людей больше в «Светофоре». Очередь на кассе была человек десять, и у всех довольно большие корзины. Работала только одна касса, вторая была завалена коробками, а третья не использовалась. В «Чижике» было только шесть посетителей. В «Доброцене» по залу ходило немало человек, но касса была пустая.
Большая часть посетителей — это пенсионеры, но даже в соседнем «Магните» людей и старшего возраста сильно больше.
В 2009 году открыл свои двери первый «Светофор», а в 2020 году уже вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей. Магазины размещались там, где была дешевле аренда — в промзонах и на окраинах города. В Белгороде три магазина под этим брендом.
Когда вышеназванный магазин попал в топ крупнейших сетей, появился «Чижик». Им владеет сеть X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»). В Белгороде представитель сети появился только в конце 2023 года. В областной столице их четыре.
«Доброцен» открылся в 2016 году, а в Белгороде появился в 2018-м. Сейчас его можно встретить в трёх местах.
В подобных заведениях используют систему Everyday low price (каждый день низкие цены). Скидок, акций и скидочных карт у них нет, чтобы создать иллюзию, что ждать определённого дня для покупок не стоит, здесь всегда выгодно.
Как говорят специалисты в ретейле, ещё десять лет назад такой формат не был актуальным, но сегодня всё больше россиян отдают предпочтение таким «нищемаркетам», а их владельцы остаются в плюсе.
Так, в апреле 2024 года Forbes оценил состояние владельца и основателя «Светофора» Сергея Шнайдера в 1,4 млрд долларов.