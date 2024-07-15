Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?

В «Доброцене» оказался самый большой выбор. Позиций тут больше, товары разнообразнее. Есть даже товары для школы и творчества. 900 грамм растворимого кофе можно купить за 1119 рублей, сода тут продается в пакетах за 36 рублей/кг. Овощи тут большей частью выглядят плохо — побитые и подгнившие. Выбор колбасных изделий и молочных продуктов тут больше, чем у конкурентов. За один кг сметаны тут попросят 172 рубля, а за моющее средство для посуды — 41 рубль.