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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Журналисты проверили стоимость товаров в магазинах низких цен в Белгороде

Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?

15 июля 2024, 10:05
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Журналисты проверили стоимость товаров в магазинах низких цен в Белгороде

В России набирает всю большую популярность формат магазинов низких цен. В Белгороде такие представлены тремя сетями: «Доброцен», «Светофор» и «Чижик». Кто ходит в такие магазины, как они выглядят и реально ли там выгодно — читайте в репортаже Бел.Ру.

Что из себя представляют магазины низких цен или, как их называют сами сотрудники, «нищемаркеты» в Белгороде? Основной контингент подобных магазинов — пенсионеры.

В областной столице подобные магазины представлены тремя компаниями — «Доброцен», «Светофор» и «Чижик». Последний практически ничего не имеет общего с первыми двумя, в этом мы убедимся позже.

Подобные магазины готовы экономить на всем. На сотрудниках, ремонте, стеллажах и полках. В помещениях грязно, полок в большинстве случаев просто нет, а из трёх касс будет работать только одна, несмотря на очередь.

Что из себя представляют магазины низких цен в Белгороде?

Выбор в таких магазинах ограничен. Один тип товара может быть представлен в исполнении одного-двух брендов. В «нищемаркетах» можно найти продукты с большим сроком годности: крупы, консервы, заморозка, кисло-молочные продукты, колбасные изделия, пивные или винные напитки, корма для животных, а также бытовую химию, гигиенические товары, посуду, мелкую мебель, детские товары, строительные материалы.

В «Светофоре» и «Доброцене» почти нет полок и стеллажей. Продукты стоят на поддонах прямо на полу, вместо холодильников — огромное помещение с охладительными приборами. Помещения выглядят требующими ремонта.

«Светофор»«Светофор»
«Светофор»«Светофор»
«Светофор»«Светофор»
«Доброцен»«Доброцен»
"Светофор""Светофор"
«Светофор»«Светофор»
«Светофор»
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

В «Чижике» ситуация лучше, тут есть и привычные холодильники, и полки, но выбор сильно меньше, как и сам магазин.

Реально ли низкая цена в магазинах низких цен?

Многие товары можно купить дешевле, чем в большинстве магазинов. Это как раз из-за экономии на всём. К примеру, в «Светофоре» можно купить 13 губок всего за 59 рублей, а сосиски — за 120 рублей. Литр газировки можно найти за 33 рубля, а тарелки — от 65 рублей.

В «Чижике» цены не сильно ниже, чем в «Пятёрочке» или «Магните», а некоторые товары даже дороже. Зубную пасту тут можно купить за 79 рублей, плитку шоколада — за 44 рубля и даже подушку с эффектом памяти — за тысячу рублей.

В «Доброцене» оказался самый большой выбор. Позиций тут больше, товары разнообразнее. Есть даже товары для школы и творчества. 900 грамм растворимого кофе можно купить за 1119 рублей, сода тут продается в пакетах за 36 рублей/кг. Овощи тут большей частью выглядят плохо — побитые и подгнившие. Выбор колбасных изделий и молочных продуктов тут больше, чем у конкурентов. За один кг сметаны тут попросят 172 рубля, а за моющее средство для посуды — 41 рубль.

"Светофор""Светофор"
"Доброцен""Доброцен"
"Доброцен""Доброцен"
"Доброцен""Доброцен"
«Чижик»«Чижик»
"Доброцен""Доброцен"
"Доброцен""Доброцен"
"Светофор"
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Есть ли очереди на кассах в таких магазинах и кто в них стоит?

Людей больше в «Светофоре». Очередь на кассе была человек десять, и у всех довольно большие корзины. Работала только одна касса, вторая была завалена коробками, а третья не использовалась. В «Чижике» было только шесть посетителей. В «Доброцене» по залу ходило немало человек, но касса была пустая.

Большая часть посетителей — это пенсионеры, но даже в соседнем «Магните» людей и старшего возраста сильно больше.

"Светофор""Светофор"
"Светофор""Светофор"
"Чижик""Чижик"
"Доброцен""Доброцен"
«Доброцен»«Доброцен»
"Светофор"
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Как такие магазины завоевали рынок в России?

В 2009 году открыл свои двери первый «Светофор», а в 2020 году уже вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей. Магазины размещались там, где была дешевле аренда — в промзонах и на окраинах города. В Белгороде три магазина под этим брендом.

Когда вышеназванный магазин попал в топ крупнейших сетей, появился «Чижик». Им владеет сеть X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»). В Белгороде представитель сети появился только в конце 2023 года. В областной столице их четыре.

«Доброцен» открылся в 2016 году, а в Белгороде появился в 2018-м. Сейчас его можно встретить в трёх местах.

В подобных заведениях используют систему Everyday low price (каждый день низкие цены). Скидок, акций и скидочных карт у них нет, чтобы создать иллюзию, что ждать определённого дня для покупок не стоит, здесь всегда выгодно.

Как говорят специалисты в ретейле, ещё десять лет назад такой формат не был актуальным, но сегодня всё больше россиян отдают предпочтение таким «нищемаркетам», а их владельцы остаются в плюсе.

Так, в апреле 2024 года Forbes оценил состояние владельца и основателя «Светофора» Сергея Шнайдера в 1,4 млрд долларов.

"Светофор""Светофор"
"Светофор""Светофор"
"Светофор""Светофор"
"Светофор""Светофор"
"Светофор""Светофор"
"Чижик""Чижик"
"Доброцен""Доброцен"
"Доброцен""Доброцен"
«Доброцен»«Доброцен»
"Светофор"
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
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