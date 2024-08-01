В Белгороде закрывается очередной крупный магазин

Как сообщает издание, в трёх магазинах сети в других регионах сообщили, что после июня они закроются на реконструкцию. Но на звонки отделения «Ъ» в Черноземье уже никто не ответил, а представители администрации ТЦ, где раньше располагались торговые площадки бренда, никаких разъяснений не дали. На официальном сайте «Кораблика» идут технические работы.