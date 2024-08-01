В Белгороде закрывается очередной крупный магазин

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Федеральная сеть магазинов детских товаров «Кораблик» закрывается и в Белгороде. На начало прошлого года структура сети насчитывала 83 магазина, из низ 13 — в Черноземье. Конкретно в Белгороде было два, один из которых — в торгово-развлекательном центре «Рио». По словам читателей Бел.Ру, его заметили закрытым уже в июне.
Как сообщает издание, в трёх магазинах сети в других регионах сообщили, что после июня они закроются на реконструкцию. Но на звонки отделения «Ъ» в Черноземье уже никто не ответил, а представители администрации ТЦ, где раньше располагались торговые площадки бренда, никаких разъяснений не дали. На официальном сайте «Кораблика» идут технические работы.
Напомним, что недавно в Белгороде также закрылась «Европа» в «Сити Молле» и обувной магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской. Будет ли работать супермаркет — неизвестно, а вот «Лёгкий шаг», вероятно, закрылся «из-за аренды», как рассказала одна из сотрудниц.