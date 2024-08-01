bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Магазин «Кораблик»

В Белгороде закрывается очередной крупный магазин

1 августа 2024, 14:37
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Магазин «Кораблик»

Магазины детских товаров «Кораблик» закрываются в Белгороде

Федеральная сеть магазинов детских товаров «Кораблик» закрывает магазины в Черноземье. Весной 2023 года компанию выкупил бизнесмен Александр Мамут, после чего она начала проходить трансформацию, сообщил «Коммерсантъ».

Федеральная сеть магазинов детских товаров «Кораблик» закрывается и в Белгороде. На начало прошлого года структура сети насчитывала 83 магазина, из низ 13 — в Черноземье. Конкретно в Белгороде было два, один из которых — в торгово-развлекательном центре «Рио». По словам читателей Бел.Ру, его заметили закрытым уже в июне.

Как сообщает издание, в трёх магазинах сети в других регионах сообщили, что после июня они закроются на реконструкцию. Но на звонки отделения «Ъ» в Черноземье уже никто не ответил, а представители администрации ТЦ, где раньше располагались торговые площадки бренда, никаких разъяснений не дали. На официальном сайте «Кораблика» идут технические работы.

Напомним, что недавно в Белгороде также закрылась «Европа» в «Сити Молле» и обувной магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской. Будет ли работать супермаркет — неизвестно, а вот «Лёгкий шаг», вероятно, закрылся «из-за аренды», как рассказала одна из сотрудниц.

Что будут делать в Белгороде с закрывшимися станциями проката электросамокатов?
Узнать подробнее
Читайте также:
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?Почему закрылся магазин «Лёгкий шаг» на Преображенской в Белгороде?Какое будущее ждёт закрывшиеся кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?
#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Закрытие#Черноземье#Белгород#Кораблик
Подпишитесь
Теннисные столы и закрытые туалеты: как сейчас выглядит центральный парк в Белгороде?
Сегодня, 13:41
Почему белгородские города и сёла не могут самостоятельно заняться вывозом мусора?
Сегодня, 13:20
Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
Сегодня, 07:07
«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Сегодня, 09:36
Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?
Сегодня, 07:31
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Сегодня, 12:34