bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 09:15

Published 17 сентября, 09:15

Modified 17 сентября, 09:17

Updated 17 сентября, 09:17

Студенты всё меньше хотят поступать в белгородские вузы?

В белгородские вузы по квоте для участников СВО и их детей поступили 349 человек

17 сентября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Студенты всё меньше хотят поступать в белгородские вузы?

В 2024 году в вузы Белгородской области поступили более 16 тысяч человек

Сюжет
Образование
Как обстоят дела с привлечением абитуриентов и будущих магистрантов в учреждения высшего образования Белгородской области на фоне сложной оперативной обстановки? Вузы начали подводить первые итоги приёмной кампании, данными поделились в минобре.

В вузах Белгородской области завершилась приёмная кампания. Сейчас учебные заведения подводят первые итоги этого года.

В общей сложности более 16 тысяч человек стали студентами и магистрантами. Из них более 11 тысяч выбрали очную форму обучения, а более 4700 — заочную.

Всего в ходе кампании было подано 33 тысячи заявлений. 349 абитуриентов поступили в вузы региона по квоте для участников специальной военной операции и детей участников СВО.

Напомним, что количество первокурсников в белгородских вузах снижается второй год подряд. Эти тревожные показатели можно легко связать с непростой обстановкой в регионе. В университеты поступили лишь 49,8% от всех желающих.

Количество первокурсников в белгородских вузах снижается второй год подряд
Узнать подробнее
Читайте также:
Заселили не всех: как общежития вузов разместили в комнатах беженцев и студентов?Детсады и школы закрыли, что с вузами и колледжами в Белгороде?Как будут учиться студенты в Белгороде и удалось ли вузам набрать первокурсников?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Абитуриенты#Образование#Вузы#Новости Белгорода#Университеты#Белгород#Приёмная кампания
Подпишитесь
Популярное