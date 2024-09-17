В белгородские вузы по квоте для участников СВО и их детей поступили 349 человек

Posted 17 сентября, 09:15
Published 17 сентября, 09:15
Modified 17 сентября, 09:17
Updated 17 сентября, 09:17
В вузах Белгородской области завершилась приёмная кампания. Сейчас учебные заведения подводят первые итоги этого года.
В общей сложности более 16 тысяч человек стали студентами и магистрантами. Из них более 11 тысяч выбрали очную форму обучения, а более 4700 — заочную.
Всего в ходе кампании было подано 33 тысячи заявлений. 349 абитуриентов поступили в вузы региона по квоте для участников специальной военной операции и детей участников СВО.
Напомним, что количество первокурсников в белгородских вузах снижается второй год подряд. Эти тревожные показатели можно легко связать с непростой обстановкой в регионе. В университеты поступили лишь 49,8% от всех желающих.