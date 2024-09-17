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Posted 17 сентября, 08:42

Published 17 сентября, 08:42

Modified 17 сентября, 08:44

Updated 17 сентября, 08:44

Белгородка приехала в морг забрать тело бабушки и удивилась обстановке

Покойники на полу? Белгородка приехала в морг забрать тело и удивилась обстановке

17 сентября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
Белгородка приехала в морг забрать тело бабушки и удивилась обстановке

Иконников о жалобе белгородцев на морг: Произошла поломка холодильников

Сюжет
Приграничье
В морге Валуек сломалось медицинское оборудование, из-за чего всех покойников пришлось разместить на немного прохладном полу. Сначала исправить ситуацию пообещали за две недели, однако позже о ситуации доложили министру здравоохранения, который отметил, что монтаж выполнят уже 17 сентября.

В Валуйском округе в отделении судебно-медицинской экспертизы произошла экстренная поломка оборудования. По заявлению главы регионального минздрава Андрея Иконникова, демонтаж старого оборудования и установка нового начнётся уже сегодня, 17 сентября. На место происшествия выехал начальник бюро.

Несколько дней назад в Сети появились жалобы на Валуйский морг. Как отметила одна из жительниц, когда они приехали в морг за своей бабушкой, то увидели, что все покойники лежат не в холодильных камерах, а на полу. В помещении лишь немного прохладно, что никак не спасает от неприятного запаха разложения.

На обращение белгородки ответил главврач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков. Тогда он сообщил, что оборудование уже закупили, а его замена произойдёт в ближайшие две недели. Белгородка в свою очередь пообещала приехать в морг через две недели и проверить исполнение обещания.

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