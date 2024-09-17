Покойники на полу? Белгородка приехала в морг забрать тело и удивилась обстановке

Posted 17 сентября, 08:42
Published 17 сентября, 08:42
Modified 17 сентября, 08:44
Updated 17 сентября, 08:44
В Валуйском округе в отделении судебно-медицинской экспертизы произошла экстренная поломка оборудования. По заявлению главы регионального минздрава Андрея Иконникова, демонтаж старого оборудования и установка нового начнётся уже сегодня, 17 сентября. На место происшествия выехал начальник бюро.
Несколько дней назад в Сети появились жалобы на Валуйский морг. Как отметила одна из жительниц, когда они приехали в морг за своей бабушкой, то увидели, что все покойники лежат не в холодильных камерах, а на полу. В помещении лишь немного прохладно, что никак не спасает от неприятного запаха разложения.
На обращение белгородки ответил главврач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков. Тогда он сообщил, что оборудование уже закупили, а его замена произойдёт в ближайшие две недели. Белгородка в свою очередь пообещала приехать в морг через две недели и проверить исполнение обещания.