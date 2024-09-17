Покойники на полу? Белгородка приехала в морг забрать тело и удивилась обстановке

Несколько дней назад в Сети появились жалобы на Валуйский морг. Как отметила одна из жительниц, когда они приехали в морг за своей бабушкой, то увидели, что все покойники лежат не в холодильных камерах, а на полу. В помещении лишь немного прохладно, что никак не спасает от неприятного запаха разложения.