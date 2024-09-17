«Бездарный продукт»: почему белгородские учителя хотят обратиться в прокуратуру?

Posted 17 сентября, 08:04
Published 17 сентября, 08:04
Modified 17 сентября, 08:06
Updated 17 сентября, 08:06
Белгородские педагоги пожаловались на новую версию «Виртуальной школы». По их словам, такой проект оказался «бездарным», поскольку замедлил работу учителей и учеников. В случае же, если правительство никак не сможет повлиять на улучшение сервиса, учителя пообещали обратиться с заявлением в прокуратуру.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал жалобу и отметил, что педагоги имеют полное право уже сейчас обратиться в надзорное ведомство.
«Если вы считаете, что права нарушены, то, безусловно, нужно писать в прокуратуру. Действительно, тот вариант, который сейчас сделан, по докладу министра образования Андрея Милёхина, назвать конечным или удачным нельзя. Достаточно большое количество нареканий. Сейчас министерство образования в срочном порядке собирает информацию по всем образовательным учреждениям нашей области, если ваши слова подтвердятся, то вернёмся к изначальному продукту», — заявил глава региона.
Отметим, что жалобы на «Виртуальную школу» начались в этом учебном году. Ранее жителям объясняли отличие этого портала от «Моей школы», а также обещали директорам учреждений выслать инструкции по работе с сайтом.
Кроме того, у родителей появились жалобы на сайт «Учи.ру» и на уроки программирования для первоклассников.