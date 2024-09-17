«Бездарный продукт»: почему белгородские учителя хотят обратиться в прокуратуру?

Белгородские педагоги пожаловались на новую версию «Виртуальной школы». По их словам, такой проект оказался «бездарным», поскольку замедлил работу учителей и учеников. В случае же, если правительство никак не сможет повлиять на улучшение сервиса, учителя пообещали обратиться с заявлением в прокуратуру.