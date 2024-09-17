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Posted 17 сентября, 08:04

Published 17 сентября, 08:04

Modified 17 сентября, 08:06

Updated 17 сентября, 08:06

Жалобы на «Виртуальную школу» поступают не в первый раз с начала учебного года

«Бездарный продукт»: почему белгородские учителя хотят обратиться в прокуратуру?

17 сентября 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Жалобы на «Виртуальную школу» поступают не в первый раз с начала учебного года

Белгородские учителя решили обращаться в прокуратуру из-за «Виртуальной школы»

Сюжет
Прокуратура
Учителей возмутила новая версия «Виртуальной школы», с которой вынуждены работать все образовательные учреждения региона. Педагоги объяснили, что, если все ошибки не исправят, они напишут жалобу в прокуратуру. Обратную реакцию на обращение дал глава региона.

Белгородские педагоги пожаловались на новую версию «Виртуальной школы». По их словам, такой проект оказался «бездарным», поскольку замедлил работу учителей и учеников. В случае же, если правительство никак не сможет повлиять на улучшение сервиса, учителя пообещали обратиться с заявлением в прокуратуру.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал жалобу и отметил, что педагоги имеют полное право уже сейчас обратиться в надзорное ведомство.

«Если вы считаете, что права нарушены, то, безусловно, нужно писать в прокуратуру. Действительно, тот вариант, который сейчас сделан, по докладу министра образования Андрея Милёхина, назвать конечным или удачным нельзя. Достаточно большое количество нареканий. Сейчас министерство образования в срочном порядке собирает информацию по всем образовательным учреждениям нашей области, если ваши слова подтвердятся, то вернёмся к изначальному продукту», — заявил глава региона.

Отметим, что жалобы на «Виртуальную школу» начались в этом учебном году. Ранее жителям объясняли отличие этого портала от «Моей школы», а также обещали директорам учреждений выслать инструкции по работе с сайтом.

Белгородцам пообещали выдать инструкции об использовании «Виртуальной школы»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Прокуратура#Образование#Виртуальная школа#Новости Белгорода#Жалоба#Педагоги#Белгород#Вячеслав Гладков
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