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Posted 17 сентября, 08:10

Published 17 сентября, 08:10

Modified 17 сентября, 08:12

Updated 17 сентября, 08:12

Белгородцы могут остаться без света и тепла зимой из-за обстрелов

Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев

17 сентября 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы могут остаться без света и тепла зимой из-за обстрелов

Всем жителям белгородского приграничья не получится раздать электрогенераторы

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Новости Белгорода
Готовиться к «сложной зиме» начали ещё летом. Власти объясняют: если линии электропередачи будут страдать в результате атак ВСУ часто, обеспечить электричеством всех не получится. Сейчас такую работу массово проводят только в больницах. Но предпринимаются другие действия.

Белгородцев, проживающих в многоквартирных домах, также предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой. Губернатор Вячеслав Гладков в своём вечернем прямом эфире назвал ситуацию с МКД «крайне сложной».

Обеспечить каждую квартиру генератором невозможно, поэтому приходится искать другие решения. О каких именно решениях идёт речь, губернатор не сообщил, так как это запрещено правилами секретности.

«Генератор в каждую квартиру поставить невозможно, там есть другие, более сложные решения. О каких-то вещах могу рассказать, о каких-то, к сожалению, не могу, исходя из особой сложности и закрытости информации. <…> Надеюсь, что всеми этими мерами мы сможем снизить риски угрозы в зимний период в этом году», — высказался губернатор.

Обеспечить резервным питанием не получится и все дома в приграничье региона. Это невозможно сделать чисто физически, по словам главы, на этих территориях сейчас живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому людям, в частности, жителям села Муром, предлагают воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья и уехать на период зимы.

Сейчас генераторами обеспечивают медицинские учреждения области. Недавно в Белгородскую область привезли 150 электрогенераторов для этих целей, скоро прибудет новая партия.

Готовимся к зиме: в белгородских больницах устанавливают генераторы
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