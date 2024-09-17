Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев

Posted 17 сентября, 08:10
Published 17 сентября, 08:10
Modified 17 сентября, 08:12
Updated 17 сентября, 08:12
Белгородцев, проживающих в многоквартирных домах, также предупредили о возможных проблемах с электричеством зимой. Губернатор Вячеслав Гладков в своём вечернем прямом эфире назвал ситуацию с МКД «крайне сложной».
Обеспечить каждую квартиру генератором невозможно, поэтому приходится искать другие решения. О каких именно решениях идёт речь, губернатор не сообщил, так как это запрещено правилами секретности.
«Генератор в каждую квартиру поставить невозможно, там есть другие, более сложные решения. О каких-то вещах могу рассказать, о каких-то, к сожалению, не могу, исходя из особой сложности и закрытости информации. <…> Надеюсь, что всеми этими мерами мы сможем снизить риски угрозы в зимний период в этом году», — высказался губернатор.
Обеспечить резервным питанием не получится и все дома в приграничье региона. Это невозможно сделать чисто физически, по словам главы, на этих территориях сейчас живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому людям, в частности, жителям села Муром, предлагают воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья и уехать на период зимы.
Сейчас генераторами обеспечивают медицинские учреждения области. Недавно в Белгородскую область привезли 150 электрогенераторов для этих целей, скоро прибудет новая партия.