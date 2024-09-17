Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев

Обеспечить резервным питанием не получится и все дома в приграничье региона. Это невозможно сделать чисто физически, по словам главы, на этих территориях сейчас живут несколько сотен тысяч человек. Поэтому людям, в частности, жителям села Муром, предлагают воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья и уехать на период зимы.