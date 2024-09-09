В белгородском приграничье к зиме запасутся дровами и буржуйками

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На еженедельном оперсовещании начали обсуждение повестки подготовки к зиме. На следующей неделе тему начнут разбирать подробнее. На данный момент в белгородском приграничье планируется проведение работы по подготовке запасов дров и изготовлению буржуек на непредвиденный случай при обстрелах ВСУ.
«Надеюсь, ничего не пригодится. Пусть лучше потренируемся, но сожалеть об этом не будем», — заявил Вячеслав Гладков.
Об этом губернатор говорил ещё в конце июля:
«Зима может быть разной: готовим дрова, буржуйки, генераторы будем покупать. Если есть возможность, вы то же самое готовьте. Всегда лучше готовиться к худшему».
Также на данный момент для медучреждений осуществляется закупка электрогенераторов. Кроме того, приобретают устройства к зиме и сами белгородцы. Жители приграничья получат генераторы от местного правительства.