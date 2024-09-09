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Дрова

В белгородском приграничье к зиме запасутся дровами и буржуйками

9 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI
Дрова
На оперсовещании правительства области начали обсуждать подготовку к зиме. Планируется проведение работы по созданию запасов дров и буржуек в белгородском приграничье для непредвиденных обстоятельств после обстрелов ВСУ.

На еженедельном оперсовещании начали обсуждение повестки подготовки к зиме. На следующей неделе тему начнут разбирать подробнее. На данный момент в белгородском приграничье планируется проведение работы по подготовке запасов дров и изготовлению буржуек на непредвиденный случай при обстрелах ВСУ.

«Надеюсь, ничего не пригодится. Пусть лучше потренируемся, но сожалеть об этом не будем», — заявил Вячеслав Гладков.

Об этом губернатор говорил ещё в конце июля:

«Зима может быть разной: готовим дрова, буржуйки, генераторы будем покупать. Если есть возможность, вы то же самое готовьте. Всегда лучше готовиться к худшему».

Также на данный момент для медучреждений осуществляется закупка электрогенераторов. Кроме того, приобретают устройства к зиме и сами белгородцы. Жители приграничья получат генераторы от местного правительства.

«Всегда лучше готовиться к худшему»: белгородцам дали совет перед приходом зимы
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Гладков#Генераторы#Приграничье#СВО#Обстрелы#Обстрелы ВСУ
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