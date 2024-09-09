В белгородском приграничье к зиме запасутся дровами и буржуйками

На еженедельном оперсовещании начали обсуждение повестки подготовки к зиме. На следующей неделе тему начнут разбирать подробнее. На данный момент в белгородском приграничье планируется проведение работы по подготовке запасов дров и изготовлению буржуек на непредвиденный случай при обстрелах ВСУ.