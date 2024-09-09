Пострадавшего при обстреле под Белгородом мальчика отправили в Москву

Мальчик пострадал 8 сентября: его с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени доставили в больницу сразу после произошедшего. Ранения также получил его брат: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его тоже доставили в областную клиническую больницу.