Пострадавшего при обстреле под Белгородом мальчика отправили в Москву

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Ребёнка, который пострадал накануне при обстреле Никольского, сегодня, 9 сентября, доставили в Российскую детскую клиническую больницу. До Курска его сопровождали специалисты регионального Центра медицины катастроф, где пострадавшего передали московским врачам.
Пациента отправили из Курска в Москву с помощью вертолёта.
Мальчик пострадал 8 сентября: его с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени доставили в больницу сразу после произошедшего. Ранения также получил его брат: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его тоже доставили в областную клиническую больницу.
Ещё одной мирной жительнице госпитализация не потребовалась.