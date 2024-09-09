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Updated Сегодня, 14:56

Транспортировка юного белгородца

Пострадавшего при обстреле под Белгородом мальчика отправили в Москву

9 сентября 2024, 14:54
Фото: региональный минздрав
Транспортировка юного белгородца
Ребёнок пострадал при обстреле Никольского накануне. У мальчика была в том числе черепно-мозговая травма. Подробности сообщили в региональном минздраве.

Ребёнка, который пострадал накануне при обстреле Никольского, сегодня, 9 сентября, доставили в Российскую детскую клиническую больницу. До Курска его сопровождали специалисты регионального Центра медицины катастроф, где пострадавшего передали московским врачам.

Пациента отправили из Курска в Москву с помощью вертолёта.

Мальчик пострадал 8 сентября: его с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени доставили в больницу сразу после произошедшего. Ранения также получил его брат: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его тоже доставили в областную клиническую больницу.

Ещё одной мирной жительнице госпитализация не потребовалась.

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