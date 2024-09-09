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Мирную жительницу госпитализировали после обстрела белгородского села

Мирную жительницу госпитализировали после обстрела белгородского села

9 сентября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Под огонь ВСУ попало село Борисовского района. Одну белгородку контузило, её госпитализировали. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 9 сентября, под обстрел из РСЗО попало село Грузское Борисовского района. Ранения получила одна мирная жительница: члены самообороны передали женщину с контузией бригаде скорой помощи, которая доставила её в горбольницу №2.

Всего повреждения выявили в трёх частных домах: осколками выбило окна, посекло кровли и заборы. В одном из домовладений пострадала газовая труба, но специалисты уже устранили утечку.

Добавим, что это первый обстрел за сегодняшний день, о котором глава региона сообщил на своей странице. В то же время по области дважды запускали сирену, предупреждающую о ракетной опасности.

Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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