Мирную жительницу госпитализировали после обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Сегодня, 9 сентября, под обстрел из РСЗО попало село Грузское Борисовского района. Ранения получила одна мирная жительница: члены самообороны передали женщину с контузией бригаде скорой помощи, которая доставила её в горбольницу №2.
Всего повреждения выявили в трёх частных домах: осколками выбило окна, посекло кровли и заборы. В одном из домовладений пострадала газовая труба, но специалисты уже устранили утечку.
Добавим, что это первый обстрел за сегодняшний день, о котором глава региона сообщил на своей странице. В то же время по области дважды запускали сирену, предупреждающую о ракетной опасности.