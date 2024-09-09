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Published Сегодня, 19:09

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Updated Сегодня, 19:12

Количество пострадавших при вечернем обстреле белгородцев увеличилось до трёх

Количество пострадавших при вечернем обстреле белгородцев увеличилось до трёх

9 сентября 2024, 19:09
Фото: 1MI
Пострадали ещё две женщины. Их также решили госпитализировать в Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером под огонь ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Изначально было известно об одной раненой женщине: её с контузией доставили в горбольницу №2 Белгорода. Однако позже информация обновилась: во время атаки пострадали три человека.

Ещё две женщины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. У одной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию, у второй — минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра. Их обеих разместят в горбольнице №2 Белгорода.

Повреждены оказались четыре частных дома, коммерческий объект, авто и ЛЭП. Часть жителей остались без света. Аварийные службы приступят к восстановлению только после согласования с Минобороны РФ.

Мирную жительницу госпитализировали после обстрела белгородского села
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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