Количество пострадавших при вечернем обстреле белгородцев увеличилось до трёх

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Вечером под огонь ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Изначально было известно об одной раненой женщине: её с контузией доставили в горбольницу №2 Белгорода. Однако позже информация обновилась: во время атаки пострадали три человека.
Ещё две женщины самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. У одной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию, у второй — минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра. Их обеих разместят в горбольнице №2 Белгорода.
Повреждены оказались четыре частных дома, коммерческий объект, авто и ЛЭП. Часть жителей остались без света. Аварийные службы приступят к восстановлению только после согласования с Минобороны РФ.