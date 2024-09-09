Десятая партия гумпомощи от «КАМАЗа» ушла в зону СВО

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В подшефные воинские части компании были направлены внедорожные легковые автомобили и грузовой тягач КАМАЗ. Дополнительно были переданы продовольствие, вода, колеса и запасные части для грузовиков, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы, общая стоимость которых превысила 35 миллионов рублей. Об этом сообщает inkazan.ru.
С момента начала СВО предприятие активно оказывает поддержку как военным, так и гражданским лицам в новых российских регионах. Всего за десять партий гуманитарной помощи, организованных «КАМАЗом», в зону СВО было направлено более 1000 тонн грузов на сумму около 800 миллионов рублей.
По словам Когогина, на фронте сейчас находятся более 330 работников предприятия, а их коллеги на заводе продолжают круглосуточную работу для укрепления обороноспособности страны. Он отметил, что лучшие инженеры и сотрудники завода сосредоточены на выпуске необходимой автотехники.
Гендиректор «КАМАЗа» также подчеркнул, что компания ежемесячно выплачивает финансовую помощь камазовцам — участникам СВО, а также поддерживает семьи мобилизованных бойцов и тех сотрудников, которые отдали свою жизнь ради мирного будущего.
Когогин также заявил, что эта помощь будет продолжена. По его словам, единство и солидарность — это главные слова сегодняшнего дня, а помощь предприятия — это крепкая опора для бойцов, придающая им силы. Когогин сказал, что компания сделает всё возможное для наших бойцов и их близких, чтобы они могли выполнить свой долг и обеспечить победу.