Десятая партия гумпомощи от «КАМАЗа» ушла в зону СВО

Когогин также заявил, что эта помощь будет продолжена. По его словам, единство и солидарность — это главные слова сегодняшнего дня, а помощь предприятия — это крепкая опора для бойцов, придающая им силы. Когогин сказал, что компания сделает всё возможное для наших бойцов и их близких, чтобы они могли выполнить свой долг и обеспечить победу.