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Десятая партия гумпомощи от «КАМАЗа» ушла в зону СВО

Десятая партия гумпомощи от «КАМАЗа» ушла в зону СВО

9 сентября 2024, 06:25
Фото: КАМАЗ
В воскресенье, 8 сентября, «КАМАЗ» отправил в зону проведения спецоперации 82 тонны гуманитарных грузов для военнослужащих. Это уже десятая партия помощи, отправленная предприятием для победы в СВО. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично присутствовал на церемонии отправки колонны.

В подшефные воинские части компании были направлены внедорожные легковые автомобили и грузовой тягач КАМАЗ. Дополнительно были переданы продовольствие, вода, колеса и запасные части для грузовиков, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы, общая стоимость которых превысила 35 миллионов рублей. Об этом сообщает inkazan.ru.

С момента начала СВО предприятие активно оказывает поддержку как военным, так и гражданским лицам в новых российских регионах. Всего за десять партий гуманитарной помощи, организованных «КАМАЗом», в зону СВО было направлено более 1000 тонн грузов на сумму около 800 миллионов рублей.

По словам Когогина, на фронте сейчас находятся более 330 работников предприятия, а их коллеги на заводе продолжают круглосуточную работу для укрепления обороноспособности страны. Он отметил, что лучшие инженеры и сотрудники завода сосредоточены на выпуске необходимой автотехники.

Гендиректор «КАМАЗа» также подчеркнул, что компания ежемесячно выплачивает финансовую помощь камазовцам — участникам СВО, а также поддерживает семьи мобилизованных бойцов и тех сотрудников, которые отдали свою жизнь ради мирного будущего.

Когогин также заявил, что эта помощь будет продолжена. По его словам, единство и солидарность — это главные слова сегодняшнего дня, а помощь предприятия — это крепкая опора для бойцов, придающая им силы. Когогин сказал, что компания сделает всё возможное для наших бойцов и их близких, чтобы они могли выполнить свой долг и обеспечить победу.

#Общество
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