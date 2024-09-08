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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Последствия обстрела села Никольское Белгородского района.

Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?

8 сентября 2024, 10:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Никольское Белгородского района.

Белгородскую область атаковали 22 беспилотника за прошедшие сутки

ВСУ продолжает атаковать не только приграничные районы Белгородской области, но и областной центр. Только за минувшие сутки в регионе ранены семь мирных жителей. Двое из них — дети. Разрушения зафиксированы в четырёх муниципалитетах.
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Дети

Власти рассказали о масштабе последствий в результате обстрелов Белгородской области. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Всего ранения получили семь человек, двое из них — дети.

Четыре жителя пострадали при атаке на город Шебекино. Трёх пришлось госпитализировать, состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Четвёртый будет проходить лечение амбулаторно.

В Шебекинском городском округе повреждения получили 16 частных домов, одна многоэтажка, два производственных предприятия, коммерческий объект и 16 автомобилей. Спасатели с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, четырёх хозпостроек и подстилки в лесном массиве.

Ещё три человека ранены при обстреле села Никольское Белгородского района ранним воскресным утром. Двух несовершеннолетних братьев доставили в детскую областную клиническую больницу. Один из них — с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени — находится в тяжёлом состоянии. У второго — закрытая черепно-мозговая травма. Третьей пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В результате «прилётов» в населённом пункте разрушены два жилых дома. Повреждены четыре, 12 частных домов, две надворных постройки, два коммерческих объекта, семь авто, «КАМАЗ» и автобус. В селе Нечаевка из-за атаки дрона полностью сгорели ангар и находящиеся в нём три автомобиля и трактор.

В Валуйском горокруге в результате «прилёта» повреждён частный дом. А в селе Дроновка Грайворонского округа в одном частном доме пробило крышу, выбило окна. Также посечён забор, хозпостройки и разрушена летняя кухня. На территории второго частного домовладения повреждены хозпостройки и забор.

Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район
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