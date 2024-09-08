Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Власти рассказали о масштабе последствий в результате обстрелов Белгородской области. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Всего ранения получили семь человек, двое из них — дети.
Четыре жителя пострадали при атаке на город Шебекино. Трёх пришлось госпитализировать, состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Четвёртый будет проходить лечение амбулаторно.
В Шебекинском городском округе повреждения получили 16 частных домов, одна многоэтажка, два производственных предприятия, коммерческий объект и 16 автомобилей. Спасатели с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух частных домов, четырёх хозпостроек и подстилки в лесном массиве.
Ещё три человека ранены при обстреле села Никольское Белгородского района ранним воскресным утром. Двух несовершеннолетних братьев доставили в детскую областную клиническую больницу. Один из них — с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени — находится в тяжёлом состоянии. У второго — закрытая черепно-мозговая травма. Третьей пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
В результате «прилётов» в населённом пункте разрушены два жилых дома. Повреждены четыре, 12 частных домов, две надворных постройки, два коммерческих объекта, семь авто, «КАМАЗ» и автобус. В селе Нечаевка из-за атаки дрона полностью сгорели ангар и находящиеся в нём три автомобиля и трактор.
В Валуйском горокруге в результате «прилёта» повреждён частный дом. А в селе Дроновка Грайворонского округа в одном частном доме пробило крышу, выбило окна. Также посечён забор, хозпостройки и разрушена летняя кухня. На территории второго частного домовладения повреждены хозпостройки и забор.