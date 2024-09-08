Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?

Ещё три человека ранены при обстреле села Никольское Белгородского района ранним воскресным утром. Двух несовершеннолетних братьев доставили в детскую областную клиническую больницу. Один из них — с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени — находится в тяжёлом состоянии. У второго — закрытая черепно-мозговая травма. Третьей пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.