Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В 11:37 в региональное МЧС поступило сообщение о возгорании в сарае в селе Таврово Белгородского района. Пожар возник прямо после обстрела. Это третья атака на муниципалитет за воскресенье.
Сейчас на месте уже работают спасатели. Они занимаются ликвидацией возгорания.
Тем временем в Белгороде третий раз запущена сирена ракетной опасности. Ранее жители областной столицы слышали взрывы и прислали кадры следов в небе. Дым заметили и на окраине города, в районе Ботанического сада.