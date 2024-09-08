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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Сразу два пожара возникло в результате атак на Белгородскую область.

Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар

8 сентября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Сразу два пожара возникло в результате атак на Белгородскую область.

МЧС сообщило о пожаре в сарае в Белгородском районе после украинской атаки

Снова под ударом Белгородский район. Региональное управление МЧС сообщило, что в Таврово загорелся сарай. Пожарные уже занимаются ликвидацией возгорания. Другой официальной информации на данный момент нет.

В 11:37 в региональное МЧС поступило сообщение о возгорании в сарае в селе Таврово Белгородского района. Пожар возник прямо после обстрела. Это третья атака на муниципалитет за воскресенье.

Сейчас на месте уже работают спасатели. Они занимаются ликвидацией возгорания.

Тем временем в Белгороде третий раз запущена сирена ракетной опасности. Ранее жители областной столицы слышали взрывы и прислали кадры следов в небе. Дым заметили и на окраине города, в районе Ботанического сада.

Пожар в Белгородском районе.
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
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