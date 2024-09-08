Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Несколько воздушных целей сбили в небе на Белгородом и Белгородским районом системой ПВО. Они летели к областному центру. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал.
В Белгороде осколок пробил крышу офисного здания. Повреждения зафиксированы и в одном многоквартирном доме. Там разбито остекление. Осколки также посекли два легковых авто. Повреждения, по словам властей, незначительные.
Прокомментировали и возгорание в районе Ботанического сада. Там загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС уже занимаются ликвидацией пожара, также и в селе Таврово. Там, напомним, огонь охватил сарай.