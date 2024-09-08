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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Кадры из офисного здания в Белгороде.

Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район

8 сентября 2024, 09:35
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Кадры из офисного здания в Белгороде.

Два пожара возникло после атаки на Белгородскую область

Власти рассказали о масштабе последствий после недавних атак на Белгородскую область. Незначительные повреждения есть в Белгороде, также произошло возгорание сухой травы.
Сюжет
МЧС

Несколько воздушных целей сбили в небе на Белгородом и Белгородским районом системой ПВО. Они летели к областному центру. Предварительно, из мирных жителей никто не пострадал.

В Белгороде осколок пробил крышу офисного здания. Повреждения зафиксированы и в одном многоквартирном доме. Там разбито остекление. Осколки также посекли два легковых авто. Повреждения, по словам властей, незначительные.

Прокомментировали и возгорание в районе Ботанического сада. Там загорелась сухая трава. Сотрудники МЧС уже занимаются ликвидацией пожара, также и в селе Таврово. Там, напомним, огонь охватил сарай.

Кадры из офисного здания в Белгороде.Кадры из офисного здания в Белгороде.
Кадры из офисного здания в Белгороде.Кадры из офисного здания в Белгороде.
Кадры из офисного здания в Белгороде.
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар
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