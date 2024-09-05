Новый день в Белгородской области не обошёлся без жертв. Что известно?

По Волоконовскому району ВСУ выпустили три боеприпаса и один БПЛА, по Грайворонскому округу — шесть беспилотников и 40 боеприпасов, по Краснояружскому району — пять боеприпасов. В этих населённых пунктах повреждений и пострадавших нет.