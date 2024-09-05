Новый день в Белгородской области не обошёлся без жертв. Что известно?

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:48
В результате обстрелов Шебекинского округа 4 сентября погибли мирные жители. Прилёт пришёлся по Новой Таволжанке: три человека получили не совместимые с жизнью ранения, ещё троих госпитализировали. Одной пострадавшей оказали помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение.
Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 29 боеприпасов и шесть БПЛА. Повреждения зафиксировали в пяти МКД, десяти частных домах, одной надворной постройке, газовой трубе, административном здании производственного предприятия, соцобъекте, нежилом здании и на ограждении моста.
Ещё один мужчина получил тяжёлые ранения при обстреле Богун-Городка Борисовского района. Его с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутный транспорт отвёз в больницу Белгорода. В результате удара двух БПЛА повреждения зафиксировали в летней кухне, хозпостройке и заборе.
Белгородский район противник атаковал с помощью четырёх беспилотников, из-за чего повреждения получили частный дом и автомобиль. Валуйский округ попал под удар одного дрона, над Яковлевским округом и Прохоровским районом сбили по одному — везде обошлось без последствий.
По Волоконовскому району ВСУ выпустили три боеприпаса и один БПЛА, по Грайворонскому округу — шесть беспилотников и 40 боеприпасов, по Краснояружскому району — пять боеприпасов. В этих населённых пунктах повреждений и пострадавших нет.