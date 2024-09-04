Обстрелы и пропавшие мирные жители: что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Утром средствами противовоздушно обороны удалось сбить украинский БПЛА самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Также ВСУ обстреляли Льгов. В городе зафиксировали пять прилётов. Повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи. Никто из мирных жителей не пострадал.
Продолжаются бои в приграничье. Издание РИА «Новости» со ссылкой на портал Spinoff сообщило, что на стороне противника воюют наёмники из Новой Зеландии. Сколько именно наёмников в рядах ВСУ — неизвестно, но в прошлом году предполагалось, что их от от 15 до 25 человек.
Подразделения группировки войск «Север» тем временем отразили две штурмовые атаки украинской армии в направлении Малой Локни и Комаровки, сообщает Министерство обороны РФ. Сорваны попытки нападения в направлениях Коренево, Ольговки и Погребков. Удалось уничтожить боевую бронированную машину и три автомобиля. Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, одной штурмовой и одной бригады нацгвардии в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжего Первого, Кубаткина, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагости и Успеновки.
В лесных массивах разведка продолжает выявлять и уничтожать диверсионные группировки.
По состоянию на 4 сентября всего на Курском направлении украинские войска потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Более 500 курян, считавшихся пропавшими без вести после эвакуации приграничья, найдены. Об этом рассказал глава региона.
Только за август в поисковый отряд «Лиза Алерт» Курской области поступило 918 заявок на поиск пропавших. Из этого числа живыми найдены 202 человека, погибшими — пятеро. Многие родственники и по сей день не могут установить связь с пропавшими близкими.
До начала наступления 6 августа в месяц поступало в среднем около 30 заявок, пишут «Курские известия».
В среду, 4 сентября, очередная группа жителей отправится в Тверскую область. Порядка 530 семей уже воссоединились со своими родными.
В пунктах временного размещения находятся около 11,5 тысячи курян. Из них 3,5 тысячи — несовершеннолетние. Примерно 7 тысяч жителей располагаются в ПВР Курской области. В других субъектах Российской Федерации готовы принять ещё более 45 тысяч вынужденных переселенцев.
За последние сутки в Курскую область поступило более 62 тонн гуманитарной помощи. Всего привезли более 3,9 тысячи тонн.