Металлоинвест поддержит работников предприятий в Курской и Белгородской областях

В сложившихся условиях руководство Металлоинвеста приняло решение расширить социальный пакет. В ближайшее время будут разработаны и внедрены дополнительные меры социальной поддержки работников по таким направлениям, как материальная помощь, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха. Уже с 1 октября Металлоинвест предоставляет 100% компенсацию обедов для всех работников предприятий Компании. Помимо организации питания в столовых и буфетах, для удаленных участков будет развернута сеть продуктоматов.