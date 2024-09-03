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Металлоинвест поддержит работников предприятий в Курской и Белгородской областях

Металлоинвест поддержит работников предприятий в Курской и Белгородской областях

3 сентября 2024, 07:17
Генеральный директор компании «Металлоинвест» Олег Крестинин 22–23 августа совершил рабочую поездку на Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и ОЭМК.

В ходе встреч с руководством предприятий были детально обсуждены вопросы организации производственных процессов в условиях режима КТО, введенного на территориях Курской и Белгородской областей.

Олег Крестинин также встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Руководство Компании высоко оценило слаженность и стабильность работы трудовых коллективов в чрезвычайных условиях приграничных областей.

В целях поддержки работников Михайловского ГОКа, Лебединского ГОКа и ОЭМК, а также всех дочерних предприятий Компании, расположенных на территориях Курской и Белгородской областей, было принято решение оказать материальную помощь в размере 50 тыс. рублей каждому работнику. Соответствующие выплаты будут осуществлены в сентябре.

В сложившихся условиях руководство Металлоинвеста приняло решение расширить социальный пакет. В ближайшее время будут разработаны и внедрены дополнительные меры социальной поддержки работников по таким направлениям, как материальная помощь, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха. Уже с 1 октября Металлоинвест предоставляет 100% компенсацию обедов для всех работников предприятий Компании. Помимо организации питания в столовых и буфетах, для удаленных участков будет развернута сеть продуктоматов.

Уже более двух лет социальные объекты Металлоинвеста задействованы под пункты временного размещения вынужденных переселенцев, которых Компания полностью обеспечивает питанием, медикаментами и предметами первой необходимости.

Руководством Компании принято решение выделить средства на ремонт и реконструкцию социальных объектов предприятий после снятия статуса объектов ПВР. Детские оздоровительные лагеря и базы отдыха будут расширены и обновлены, что позволит работникам и членам их семей снова пользоваться ставшей популярной корпоративной социальной инфраструктурой.

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#Алёна Мальцева#Общество#Металлоинвест#Социальная поддержка
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