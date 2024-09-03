Что происходит в Курской области на 29-й день вторжения ВСУ?

Курская область подверглась массированным атакам ВСУ 29 дней назад: с тех пор боевые действия на границе региона не утихают. За последние сутки стало известно о помощи предпринимателям, особых условиях на дорогах, а также об обстановке на Курской АЭС. Военную сводку также предоставили в Минобороны.

Актуальная военная сводка Есть ли изменения на Курской АЭС? Новые ограничения? Куряне продолжают уезжать Некоторых курян решили поддержать

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