Что происходит в Курской области на 29-й день вторжения ВСУ?

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
За сутки российские военнослужащие отразили атаки пяти штурмовых групп ВСУ в направлении поселений Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное, а также сорвали попытки атак в Комаровке, Коренево и Ольговке. Всего противник потерял до 25 бойцов, две боевые бронированные машины и три авто, сообщили в Минобороны РФ.
Авиация и артиллерия уничтожили восемь различных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагости.
Со 2 по 3 сентября ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну пусковую установку РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 авто и две единицы инженерной техники.
Потери ВСУ за всё время составили:
Специалисты продолжают следить за обстановкой вблизи Курской АЭС, расположенной в Курчатове. На сегодняшний день станция работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, пишет ТАСС.
При этом риски для АЭС не снизились и продолжают оставаться высокими.
«За последние дни по строениям АЭС ударов не было, но большое количество ракет сбивается на подлёте, большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции. Поэтому риски оцениваются как очень высокие», — объяснил ситуацию Лихачёв журналисту Павлу Зарубину.
Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют показатели Курской АЭС. По вчерашним данным, ситуация была в норме: радиационный фон не превышал естественных значений.
В Курской области из-за введённого КТО действует особый порядок применения административного законодательства в области дорожного движения.
Так, в приграничном регионе перестали выносить автоматические штрафы за нарушение ПДД. Те штрафы, которые пришли курянам в период с 6 по 8 августа, отменили в соответствии со статьёй 2.7 КоАП РФ («Крайняя необходимость»), сообщили в пресс-службе курского правительства.
При этом с 8 августа постановления по данным нарушениям больше не выносились. За другие нарушения, не связанные с неспокойной оперативной обстановкой, наказывать водителей будут по закону в полном объёме.
На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся более 10 тысяч курян, включая 2,7 тысячи детей. За прошедшие сутки свои дома покинули ещё 64 человека — их разместили в ПВР Самарской области. Ещё 170 детей отправили в оздоровительные лагеря Тверской области и Санкт-Петербурга, уточнили в пресс-службе федерального МЧС.
Некоторые семьи теряли связь друг с другом из-за поспешной эвакуации, но сотрудники МЧС помогали жителям связаться с родственниками. За всё время воссоединились более 520 семей, из них около 26 — за последний день.
Курянам также продолжают поставлять гуманитарную помощь — почти за месяц в регион привезли 27 тонн.
Предприниматели в Курской области смогут получить заключения о форс-мажоре. Такое решение приняли из-за действия на территории региона режимов чрезвычайной ситуации федерального уровня и контртеррористической операции (КТО), пишет «РБК-Черноземье».
Такие заключения помогут бизнесменам оперативно получить документы, необходимые «для защиты их интересов в рамках договорных обязательств».