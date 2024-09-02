Что происходит в Курской области спустя почти месяц боевых действий?

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По состоянию на 2 сентября подразделения группировки войск «Север» успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ вблизи населённых пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.
Также удалось помешать трём попыткам ВСУ атаковать Ольговку и Кремяное. Противник потерял до 40 бойцов, боевую машину пехоты, автомобиль и две боевые бронированные машины. В лесах продолжается работа по выявлению ДРГ.
За сутки боевых действий в Курской и Сумской областях ВСУ потеряли более 350 военнослужащих и 14 единиц техники. За всё время на Курском направлении противник потерял:
По заявлению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сегодняшним утром средствам ПВО удалось сбить одну украинскую ракету. Есть ли в регионе последствия падения обломков, неизвестно — местные власти ничего не сообщали.
Ранее стало известно, что в регион прибыли сотрудники правоохранительных органов из других субъектов РФ. Они помогут обеспечивать безопасность в Курской области.
Глава Льгова Алексей Клемешков в свою очередь сообщает о напряжённой обстановке. По его информации, на месте продолжают в усиленном режиме работать силовики и коммунальные службы. Они контролируют ситуацию.
Президент России Владимир Путин сообщил, что военнослужащие разберутся с украинскими бандитами, которые решили дестабилизировать обстановку в курском приграничье.
Глава государства также заявил, что противник атакой на Курскую область попытался остановить наступление РФ в Донбассе, однако, утверждает Путин, сделать это не удалось.
В Курской области, как и в Белгородской, начать год решили с дистанционного формата обучения. В очном формате продолжат обучаться только 20% из 116 тысяч курских школьников. У остальных уроки стартовали на удалёнке.
При этом президент РФ во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 заявил, что российские военнослужащие приложат все усилия, чтобы дети Курской, Брянской и Белгородской областей поскорее вернулись к нормальной жизни, к очному формату обучения в школах в том числе.
Врио губернатора Алексей Смирнов рассказал курянам о новых мерах поддержки. Нововведение коснётся семей с детьми-школьниками, которые вынужденно выехали из отселённых районов приграничья.
Так, на каждого ребёнка от 6 до 18 лет включительно полагается выплата в размере 3000 рублей для покупки канцелярии и других школьных принадлежностей. Такая поддержка заденет 18 855 детей, включая тех, кто переехал в другие регионы.
Ещё одна важная тема приграничного региона, подвергшегося атаке ВСУ, — радиационный фон. В близком к границе Курчатове Курской области находится АЭС, которой стараются уделять особое внимание: Роспотребнадзор ежедневно следит за показателями.
На сегодняшний день радиационный фон в регионе не превышает естественных значений.
Кроме того, в Курской области усилили контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводят по более чем 20 показателям безопасности.
За день курское приграничье покинули 248 человек, сообщили в федеральном МЧС. В региональных пунктах временного размещения остаются около 7 тыс. человек. В ПВР других регионов находятся более 11,6 тыс. курян.