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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Что происходит в Курской области спустя почти месяц боевых действий?

Что происходит в Курской области спустя почти месяц боевых действий?

2 сентября 2024, 14:13
Фото: 1MI
Прошёл почти месяц с вторжения ВСУ в Курскую область: под массированные атаки регион попал 6 августа. На сегодняшний день бои на границе продолжаются. О том, что известно по состоянию на 2 сентября, читайте в материале Бел.Ру.

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По состоянию на 2 сентября подразделения группировки войск «Север» успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ вблизи населённых пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.

Также удалось помешать трём попыткам ВСУ атаковать Ольговку и Кремяное. Противник потерял до 40 бойцов, боевую машину пехоты, автомобиль и две боевые бронированные машины. В лесах продолжается работа по выявлению ДРГ.

За сутки боевых действий в Курской и Сумской областях ВСУ потеряли более 350 военнослужащих и 14 единиц техники. За всё время на Курском направлении противник потерял:

  • 8900 бойцов;
  • 80 танков;
  • 38 боевых машин пехоты;
  • 70 бронетранспортёров;
  • 549 боевых бронированных машин;
  • 261 автомобиль;
  • 65 артиллерийских орудий;
  • 19 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть установок HIMARS и две MLRS;
  • семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • две транспортно-заряжающие машины;
  • 14 станций РЭБ;
  • семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО;
  • шесть единиц инженерной техники, из них — две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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А что говорят местные власти?

По заявлению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сегодняшним утром средствам ПВО удалось сбить одну украинскую ракету. Есть ли в регионе последствия падения обломков, неизвестно — местные власти ничего не сообщали.

Ранее стало известно, что в регион прибыли сотрудники правоохранительных органов из других субъектов РФ. Они помогут обеспечивать безопасность в Курской области.

Глава Льгова Алексей Клемешков в свою очередь сообщает о напряжённой обстановке. По его информации, на месте продолжают в усиленном режиме работать силовики и коммунальные службы. Они контролируют ситуацию.

Президент России Владимир Путин сообщил, что военнослужащие разберутся с украинскими бандитами, которые решили дестабилизировать обстановку в курском приграничье.

Глава государства также заявил, что противник атакой на Курскую область попытался остановить наступление РФ в Донбассе, однако, утверждает Путин, сделать это не удалось.

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Очный формат сменился дистантом

В Курской области, как и в Белгородской, начать год решили с дистанционного формата обучения. В очном формате продолжат обучаться только 20% из 116 тысяч курских школьников. У остальных уроки стартовали на удалёнке.

При этом президент РФ во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 заявил, что российские военнослужащие приложат все усилия, чтобы дети Курской, Брянской и Белгородской областей поскорее вернулись к нормальной жизни, к очному формату обучения в школах в том числе.

Курским школьникам помогут выплатами

Врио губернатора Алексей Смирнов рассказал курянам о новых мерах поддержки. Нововведение коснётся семей с детьми-школьниками, которые вынужденно выехали из отселённых районов приграничья.

Так, на каждого ребёнка от 6 до 18 лет включительно полагается выплата в размере 3000 рублей для покупки канцелярии и других школьных принадлежностей. Такая поддержка заденет 18 855 детей, включая тех, кто переехал в другие регионы.

Стоит ли переживать из-за радиации?

Ещё одна важная тема приграничного региона, подвергшегося атаке ВСУ, — радиационный фон. В близком к границе Курчатове Курской области находится АЭС, которой стараются уделять особое внимание: Роспотребнадзор ежедневно следит за показателями.

На сегодняшний день радиационный фон в регионе не превышает естественных значений.

Кроме того, в Курской области усилили контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводят по более чем 20 показателям безопасности.

Куряне продолжают уезжать

За день курское приграничье покинули 248 человек, сообщили в федеральном МЧС. В региональных пунктах временного размещения остаются около 7 тыс. человек. В ПВР других регионов находятся более 11,6 тыс. курян.

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