Что происходит в Курской области спустя почти месяц боевых действий?

Прошёл почти месяц с вторжения ВСУ в Курскую область: под массированные атаки регион попал 6 августа. На сегодняшний день бои на границе продолжаются. О том, что известно по состоянию на 2 сентября, читайте в материале Бел.Ру.

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