Путин сделал заявление о белгородских школьниках

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 заявил, что ВС РФ делают всё, чтобы школьники в приграничье Белгородской, Курской и Брянской областей вернулись к нормальной жизни.
Ребята на приграничных территориях вынуждены заниматься сейчас в дистанционном формате. После утреннего обстрела Белгорода школы на Харьковской горе тоже временно перевели на заочный формат.
«Безусловно, страна, наши вооружённые силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих ребят восстановилась», — сообщил глава государства.