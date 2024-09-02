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Путин: российская армия сделает всё, чтобы защитить белгородских школьников

Путин сделал заявление о белгородских школьниках

2 сентября 2024, 08:01
Фото: 1MI

Путин: российская армия сделает всё, чтобы защитить белгородских школьников

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Некоторых школьников Белгорода временно перевели на дистанционный формат. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военные и власти намерены сделать всё, чтобы ребята смогли вернуться к нормальной жизни, сообщил ТАСС.

Президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 заявил, что ВС РФ делают всё, чтобы школьники в приграничье Белгородской, Курской и Брянской областей вернулись к нормальной жизни.

Ребята на приграничных территориях вынуждены заниматься сейчас в дистанционном формате. После утреннего обстрела Белгорода школы на Харьковской горе тоже временно перевели на заочный формат.

«Безусловно, страна, наши вооружённые силы сделают всё для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих ребят восстановилась», — сообщил глава государства.
В Белгороде после утреннего обстрела приняли важное решение о работе школ и детсадов
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