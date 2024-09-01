bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Двое детей из Белгорода в тяжёлом состоянии. 1 сентября пострадало 11 человек

Двое детей из Белгорода в тяжёлом состоянии. 1 сентября пострадало 11 человек

1 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI
11 человек пострадало из-за обстрела в Белгороде и Белгородском районе 1 сентября. Двое детей в тяжёлом состоянии.
Сюжет
Дети

11 мирных жителей получило ранения сегодня в Белгороде и Белгородском районе. Среди них двое детей. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Десять пострадавших доставлены в больницы Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Обсуждается возможность перевезти их на лечение в Москву.

«Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка», — добавил губернатор.

В 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы.

В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района загорелась сухая трава — очаги потушены. Также пожарные потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.

Видео: 1MI
«Дяденька, я буду жить?»: очевидец рассказал о детях, раненых при обстреле Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде есть раненые? После обстрела появились кадры с пострадавшими«Посмотрела в окошко — машина полыхала»: жительница — о последнем обстреле БелгородаОбстрел Белгорода 1 сентября: перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорогу
#Алёна Мальцева#Видео#Пострадавшие#Дети#Белгород#Атака ВСУ#Обстрел Белгорода 1 сентября
Подпишитесь
Обстрел Белгорода 1 сентября: перед футбольным манежем снаряд воткнулся в дорогу
Сегодня, 13:03
«Дяденька, я буду жить?»: очевидец рассказал о детях, раненых при обстреле Белгорода
Сегодня, 14:03
Какое решение примут власти об обучении белгородцев: 77% родителей за «удалёнку»
Сегодня, 11:17
«Идёт война* — чего вы ожидали?»: как прошли первые часы после обстрела Белгорода
31 августа, 17:00
«Посмотрела в окошко — машина полыхала»: жительница — о последнем обстреле Белгорода
Сегодня, 13:41