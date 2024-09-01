Двое детей из Белгорода в тяжёлом состоянии. 1 сентября пострадало 11 человек

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
11 мирных жителей получило ранения сегодня в Белгороде и Белгородском районе. Среди них двое детей. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Десять пострадавших доставлены в больницы Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Обсуждается возможность перевезти их на лечение в Москву.
«Видел, как люди на улице оказывали доврачебную помощь пострадавшей маме и мальчику. Одни держали над ними пледы, чтобы уберечь от падающих осколков. Мужчина наложил жгут на ногу ребенка», — добавил губернатор.
В 22 квартирах 14-ти МКД выбиты окна, осколками посечён 21 автомобиль. В восьми частных домах повреждены кровли, фасады, окна и заборы.
В Белгороде и в селе Шагаровка Белгородского района загорелась сухая трава — очаги потушены. Также пожарные потушили один автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.