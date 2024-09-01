Двое детей из Белгорода в тяжёлом состоянии. 1 сентября пострадало 11 человек

Десять пострадавших доставлены в больницы Белгорода, одному оказана медицинская помощь на месте. В крайне тяжёлом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Обсуждается возможность перевезти их на лечение в Москву.