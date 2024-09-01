Гладков: решение по работе школ 2 сентября примем исходя из оперативной обстановки

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Из-за того, что первый день сентября попал на воскресенье, школьные линейки перенесли на 2-е число. В Белгороде планировался смешанный очно-заочный формат обучения.
Однако с вечера пятницы город трижды обстреляли со стороны Украины. Поэтому родители ждут решения о том, как начнётся учебный год.
Вячеслав Гладков сообщил, что решение будут принимать исходя из оперативной обстановки. Озвучить его он пообещал 1 сентября после обеда.