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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Гладков: решение по работе школ 2 сентября примем исходя из оперативной обстановки

Гладков: решение по работе школ 2 сентября примем исходя из оперативной обстановки

1 сентября 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
2 сентября начинается новый учебный год. Родители белгородских школьников переживают о том, в каком формате он начнётся с учётом новых обстрелов Белгорода. Губернатор пообещал озвучить решение после обеда 1 сентября.

Из-за того, что первый день сентября попал на воскресенье, школьные линейки перенесли на 2-е число. В Белгороде планировался смешанный очно-заочный формат обучения.

Однако с вечера пятницы город трижды обстреляли со стороны Украины. Поэтому родители ждут решения о том, как начнётся учебный год.

Вячеслав Гладков сообщил, что решение будут принимать исходя из оперативной обстановки. Озвучить его он пообещал 1 сентября после обеда.

Школы, детсады, кружки: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
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#Евгений Грицков#1 сентября#Учебный год#Белгород#Вячеслав Гладков#Линейки#Формат обучения
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