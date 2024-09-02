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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Некоторые школьники в Белгороде вновь уйдут на дистант

«Дети хотят учиться»: как белгородцы встретили утреннюю новость о школах?

2 сентября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые школьники в Белгороде вновь уйдут на дистант

Белгородцы высказались по поводу ограничений в школах и детсадах

За последние три дня обстановка в Белгороде значительно ухудшилась, из-за чего власти решили на неделю ввести дистанционный формат обучения в школах и детсадах Харьковской горы. Одних родителей это решение устроило, других — возмутило. Им ответили сотрудники министерства образования.
Сюжет
Школы

Три дня подряд в Белгороде и Белгородском районе сохраняется неспокойная оперативная обстановка: каждый день при обстрелах страдают мирные жители. Утром 2 сентября один из снарядов попал в детский сад, из-за чего половина здания оказалась полностью разрушена.

После случившегося власти приняли решение на неделю перевести детей на Харьковской горе Белгорода на дистанционное обучение. Если обстановка не улучшится, то такой формат продлят. В приоритете же всё равно остаётся очное обучение — именно за такой формат голосовало большинство родителей. Но как они отреагировали на решение о дистанте? Судя по их ответам в социальных сетях, неоднозначно.

Некоторые родители вынужденную меру встретила положительно. Одна из женщин даже предложила закрыть все школы: «После того, что позволяют себе эти террористы, можно вообще все школы закрыть. Не знаешь, чего ожидать», — высказала мнение белгородка.

Другие поинтересовались, коснутся ли такие же меры и их населённых пунктов, которые попадают под огонь ВСУ чаще самого Белгорода. Речь идёт о посёлках Дубовое, включая микрорайон Улитка, и Таврово. Однако в региональном минобре интересующимся белгородкам ответили отпиской: они, как и все остальные белгородцы, могут самостоятельно отправить ребёнка на дистанционное обучение. Никакой конкретики им не дали.

Вопрос белгородки и ответ министерства образованияВопрос белгородки и ответ министерства образования
Вопрос белгородки и ответ министерства образования
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Просьбы о дистанционном формате поступали и от родителей студентов. Одна из белгородок отметила, что они уже перевелись на такой формат, однако сделать его общим было бы не лишним. Ей же в минобре ответили по-старому: они имеют право перейти на дистант.

Вопрос белгородки и ответ министерства образованияВопрос белгородки и ответ министерства образования
Вопрос белгородки и ответ министерства образования
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Однако были и такие родители, которых информация о переводе на дистанционный формат обучения совсем не обрадовала.

«Сейчас на неделю, потом ещё на неделю. Переносите школы с горы в „безопасную часть“ города, по мнению оперативного штаба. Дети с горы тоже хотят учиться. Дайте детям с горы места в центре и северной части города, распределяют же детей, когда школы на ремонт закрывают», — попросила жительница.

Женщина пояснила, что очень переживает за своих детей, однако они хотят учиться в школе, поэтому она просит предоставить им такую возможность в более безопасном месте.

С ней согласилась и другая жительница, которая предложила либо перевести детей в школы в «безопасных» зонах, либо перевести всех учеников региона на дистанционный формат.

«Прилететь может куда угодно! А так, выходит, что наши дети просто лишены всего, и все уроки ложатся опять на родителей, которые, приходя после работы, должны на ночь глядя объяснять классную программу и домашнюю помогать делать. Дети в начальной школе учиться не умеют ещё сами», — высказала мнение женщина.

На эти просьбы в минобре пока ничего не ответили.

Напомним, что сегодня, в День знаний, в регионе не состоятся торжественные линейки.

Линеек не будет, очке — быть: что власти решили с форматом обучения белгородцев?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Родители#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Реакция#Дистанционное обучение#Учёба
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