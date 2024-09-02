«Дети хотят учиться»: как белгородцы встретили утреннюю новость о школах?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Три дня подряд в Белгороде и Белгородском районе сохраняется неспокойная оперативная обстановка: каждый день при обстрелах страдают мирные жители. Утром 2 сентября один из снарядов попал в детский сад, из-за чего половина здания оказалась полностью разрушена.
После случившегося власти приняли решение на неделю перевести детей на Харьковской горе Белгорода на дистанционное обучение. Если обстановка не улучшится, то такой формат продлят. В приоритете же всё равно остаётся очное обучение — именно за такой формат голосовало большинство родителей. Но как они отреагировали на решение о дистанте? Судя по их ответам в социальных сетях, неоднозначно.
Некоторые родители вынужденную меру встретила положительно. Одна из женщин даже предложила закрыть все школы: «После того, что позволяют себе эти террористы, можно вообще все школы закрыть. Не знаешь, чего ожидать», — высказала мнение белгородка.
Другие поинтересовались, коснутся ли такие же меры и их населённых пунктов, которые попадают под огонь ВСУ чаще самого Белгорода. Речь идёт о посёлках Дубовое, включая микрорайон Улитка, и Таврово. Однако в региональном минобре интересующимся белгородкам ответили отпиской: они, как и все остальные белгородцы, могут самостоятельно отправить ребёнка на дистанционное обучение. Никакой конкретики им не дали.
Просьбы о дистанционном формате поступали и от родителей студентов. Одна из белгородок отметила, что они уже перевелись на такой формат, однако сделать его общим было бы не лишним. Ей же в минобре ответили по-старому: они имеют право перейти на дистант.
Однако были и такие родители, которых информация о переводе на дистанционный формат обучения совсем не обрадовала.
«Сейчас на неделю, потом ещё на неделю. Переносите школы с горы в „безопасную часть“ города, по мнению оперативного штаба. Дети с горы тоже хотят учиться. Дайте детям с горы места в центре и северной части города, распределяют же детей, когда школы на ремонт закрывают», — попросила жительница.
Женщина пояснила, что очень переживает за своих детей, однако они хотят учиться в школе, поэтому она просит предоставить им такую возможность в более безопасном месте.
С ней согласилась и другая жительница, которая предложила либо перевести детей в школы в «безопасных» зонах, либо перевести всех учеников региона на дистанционный формат.
«Прилететь может куда угодно! А так, выходит, что наши дети просто лишены всего, и все уроки ложатся опять на родителей, которые, приходя после работы, должны на ночь глядя объяснять классную программу и домашнюю помогать делать. Дети в начальной школе учиться не умеют ещё сами», — высказала мнение женщина.
На эти просьбы в минобре пока ничего не ответили.