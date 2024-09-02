«Дети хотят учиться»: как белгородцы встретили утреннюю новость о школах?

После случившегося власти приняли решение на неделю перевести детей на Харьковской горе Белгорода на дистанционное обучение. Если обстановка не улучшится, то такой формат продлят. В приоритете же всё равно остаётся очное обучение — именно за такой формат голосовало большинство родителей. Но как они отреагировали на решение о дистанте? Судя по их ответам в социальных сетях, неоднозначно.