Более 200 пострадавших, эвакуация, гибель: что происходит в Курской области?

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили ещё пять штурмовых атак в направлении Кремяного, Пушкарского, Черкасского Поречного. Также удалось сорвать нападения на Малую Локню, Пушкарное, Русскую Конопельку. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля.