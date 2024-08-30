Более 200 пострадавших, эвакуация, гибель: что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили ещё пять штурмовых атак в направлении Кремяного, Пушкарского, Черкасского Поречного. Также удалось сорвать нападения на Малую Локню, Пушкарное, Русскую Конопельку. Противник потерял до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
Ударами российской авиации, артиллерии и войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, одной десантно-штурмовой бригад и одной бригады охраны и обеспечения ВСУ в районах Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагости и 10-го Октября. Продолжается уничтожение в лесных массивах диверсионных групп.
За три недели боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортёра, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок РСЗО — четыре HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, 11 станций РЭБ, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в числе которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
С начала наступления на Курскую область пострадали 219 мирных жителей, 11 из которых — дети, сообщил ТАСС врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко. На стационарном лечении сейчас находятся 65 пациентов, в том числе два ребёнка.
Также из-за атак Вооружённых сил Украины уже пять медучреждений в приграничных районах приостановили плановый приём.
В четверг, 30 августа семья Гребенниковых из трёх человек проезжала мост в районе села Карыж. С начала вторжения в Курскую область Гребенниковы жили в приграничье, но решили перебраться в Курск.
Начался обстрел, одна из ракет ВСУ упала прямо на их машину. Мать Татьяна, отец Валерий и их дочь Яна погибли на месте, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». В результате атаки пролёт моста был полностью разрушен.
Ещё 160 человек уехали из опасных приграничных районов. Некоторые отправятся жить в Калужскую и Московскую области. Беженцев планируют трудоустроить на работу, а курских детей определить в учебные заведения.
С 6 августа в регион доставили 3,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Курянам выплатили материальной помощи на сумму порядка 1,1 млрд рублей.
Жителям приграничных районов Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, не только предоставят возможность получить новое жильё, но и позволят восстановить его на своём участке за счёт жилищного сертификата. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Когда о подобных сертификатах попросили белгородцы, власти им отказали. Сослались на то, что соответствующий документ на предоставление больше не действует.
Следком возбудил уголовное дело против бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева. Его обвиняют в призывах к терроризму за видео, в котором Алиев призвал убивать мирное население в Курской области.
Сейчас Алиев объявлен в розыск.