Крестный ход провели в Брянске для защиты от вражеского вторжения

В Брянске состоялся крестный ход со старинной иконой

Первый день осени для жителей Брянска начался с важного духовного события. Представители местной епархии прошли по улицам города со Свенской иконой Богоматери. Они читали молитву о защите Брянской области от атак со стороны Вооружённых сил Украины, пишут «Брянские новости».