Крестный ход провели в Брянске для защиты от вражеского вторжения

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В воскресенье, 1 сентября, представители епархии совершили крестный ход вокруг Брянска со старинной Свенской иконой Божией Матери. Это мероприятие было посвящено защите от вражеского вторжения.
Во время крестного хода священнослужители читали акафист Свенской иконе Божией Матери и пели песнопения в честь Пресвятой Богородицы.
Подобное уже делали в Курской области. Там икону принесли к АЭС в Курчатове.
Напомним, что ранее протоирей тоже советовал православным белгородцам больше молиться, чтобы защитить регион от обстрелов.
Утром вторника, 3 сентября, под атаку ВСУ попал храм в Белгородской области. В результате нападения был полностью уничтожен иконостас.