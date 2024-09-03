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Modified Сегодня, 15:02

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Крестный ход в Брянске

Крестный ход провели в Брянске для защиты от вражеского вторжения

3 сентября 2024, 15:02
Фото: пресс-служба Брянской епархии
Крестный ход в Брянске

В Брянске состоялся крестный ход со старинной иконой

Первый день осени для жителей Брянска начался с важного духовного события. Представители местной епархии прошли по улицам города со Свенской иконой Богоматери. Они читали молитву о защите Брянской области от атак со стороны Вооружённых сил Украины, пишут «Брянские новости».

В воскресенье, 1 сентября, представители епархии совершили крестный ход вокруг Брянска со старинной Свенской иконой Божией Матери. Это мероприятие было посвящено защите от вражеского вторжения.

Во время крестного хода священнослужители читали акафист Свенской иконе Божией Матери и пели песнопения в честь Пресвятой Богородицы.

Подобное уже делали в Курской области. Там икону принесли к АЭС в Курчатове.

Напомним, что ранее протоирей тоже советовал православным белгородцам больше молиться, чтобы защитить регион от обстрелов.

Утром вторника, 3 сентября, под атаку ВСУ попал храм в Белгородской области. В результате нападения был полностью уничтожен иконостас.

При утренней атаке на белгородский храм оказался полностью уничтожен иконостас
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Храм#Религия#Брянск#Крестный ход#Брянская область#Приграничье
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