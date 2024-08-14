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Сбер помог в восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Сбер помог в восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

14 августа 2024, 11:47
Фото: Пресс-служба Республики Крым
Для прихожан открылся отреставрированный храм Архангела Михаила, расположенный в Алупке. Он является частью Ялтинского благочиния Симферопольской и Крымской епархии РПЦ.

Портал RG.RU сообщает, что в церемонии открытия, которая прошла 13 августа, приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбер принял активное участие в работах по благоустройству прилегающей к храму территории. В рамках реконструкции были обновлены фасады дома для служащих и подпорные стены. Также территория храма была озеленена, на ней появились вымощенные дорожки. Также был создан амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка.

В Сбере отметили, что обновление сделает храм не только духовным центром, но и достопримечательностью для туристов. Сегодня храм Архангела Михаила признан памятником архитектуры и истории, охраняется как объект культурного наследия.

В последние годы крупный бизнес в России уделяет большее внимание социальной сфере. Примерно 74% российских компаний в прошлом году вывели социальный аспект на первые роли в повестке дня.

Православный храм XIX века был восстановлен усилиями неравнодушных меценатов. Это лишь один из проектов Сбера в Алупке. Например, банк помогает в реконструкции знаменитого парка Воронцовского дворца — одного из самых необычных памятников Крыма. В Сбере добавили, что банк финансирует широкий спектр работ, среди которых установка объектов инфраструктуры, реставрация стен и благоустройство смотровых площадок.

В компании также рассказали, что после завершения курортного сезона в Алупке начнется благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален. Также пройдет реконструкция кафе и лодочной станции.

13 августа состоялось открытие композиции «Шепот гор» на плато Ай-Петри. Она является одной из десяти композиций, которые территориальные банки Сбербанка подарят Крыму. Они будут установлены по всему полуострову, в том числе в Симферополе и Севастополе.

#Общество
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