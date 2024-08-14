Сбер помог в восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Портал RG.RU сообщает, что в церемонии открытия, которая прошла 13 августа, приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбер принял активное участие в работах по благоустройству прилегающей к храму территории. В рамках реконструкции были обновлены фасады дома для служащих и подпорные стены. Также территория храма была озеленена, на ней появились вымощенные дорожки. Также был создан амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка.