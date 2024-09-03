Более 200 белгородских школ не открыли свои двери в День знаний

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Вчера, в День знаний, в Белгородской области начали работать 550 школ. Открыли свои двери для учеников из них лишь некоторые. Из-за опасной оперативной обстановки учреждения образования в приграничье и на Харгоре Белгорода переведены на дистанционный формат.
Всего в онлайн-режиме начала работать 121 школа, ещё 88 — в смешанном. Школьники смогли прийти очно в 341 заведение.
Всего к занятиям приступили в начале нового учебного года 160 тысяч детей. С ними будут каждый день проводить уроки безопасности, а два раза в неделю отрабатывать план перемещения в безопасные места и укрытия, оказания первой помощи.