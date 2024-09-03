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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 07:43

Не все белгородские школы вновь принимают учеников очно

Более 200 белгородских школ не открыли свои двери в День знаний

3 сентября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Не все белгородские школы вновь принимают учеников очно

Очную работу в Белгородской области возобновила 341 школа

В понедельник, 2 сентября, в Белгородской области прошёл День знаний. Из-за нестабильной оперативной обстановки — в неклассическом формате. Лишь часть школ начала работать очно, другая либо в смешанной, либо в полностью дистанционной форме.

Вчера, в День знаний, в Белгородской области начали работать 550 школ. Открыли свои двери для учеников из них лишь некоторые. Из-за опасной оперативной обстановки учреждения образования в приграничье и на Харгоре Белгорода переведены на дистанционный формат.

Всего в онлайн-режиме начала работать 121 школа, ещё 88 — в смешанном. Школьники смогли прийти очно в 341 заведение.

Всего к занятиям приступили в начале нового учебного года 160 тысяч детей. С ними будут каждый день проводить уроки безопасности, а два раза в неделю отрабатывать план перемещения в безопасные места и укрытия, оказания первой помощи.

Поздравления и проверка укрытий: как прошёл День знаний в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Безопасность#Школы#День знаний#Белгород#Дистанционное обучение#Первая помощь#Ученики
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