Медицинские классы появятся в ещё восьми белгородских школах

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В восьми школах пяти городов Белгородской области — Белгороде, Старом Осколе, Новом Осколе, Губкине и Алексеевке — в 2024/2025 учебном году откроются новые специализированные медицинские классы. В них планируется обучить 1077 старшеклассников.
При этом в тех школах, где уже есть медицинские классы, знакомить с медициной начнут и детей помладше — восьмиклассников. Основы медицинской профессии изучат 609 детей. Им также выдадут форму с логотипом и фирменные канцелярские товары.
Напомним, что в прошлом году 75% первых выпускников медицинских классов выбрали профильные специальности. 60 выпускников заключили целевые контракты с государственными лечебными учреждениями региона.