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В белгородских школах откроют новые медицинские классы

Медицинские классы появятся в ещё восьми белгородских школах

2 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
В белгородских школах откроют новые медицинские классы
В новых медицинских классах обучат учеников 10-х и 11-х классов, а в тех учреждениях, где медицинские классы уже есть, начнут обучать и восьмиклассников. Подробности сообщили в министерстве образования региона.

В восьми школах пяти городов Белгородской области — Белгороде, Старом Осколе, Новом Осколе, Губкине и Алексеевке — в 2024/2025 учебном году откроются новые специализированные медицинские классы. В них планируется обучить 1077 старшеклассников.

При этом в тех школах, где уже есть медицинские классы, знакомить с медициной начнут и детей помладше — восьмиклассников. Основы медицинской профессии изучат 609 детей. Им также выдадут форму с логотипом и фирменные канцелярские товары.

Напомним, что в прошлом году 75% первых выпускников медицинских классов выбрали профильные специальности. 60 выпускников заключили целевые контракты с государственными лечебными учреждениями региона.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Медицинские классы
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