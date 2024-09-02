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Published Сегодня, 09:50

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Белгородцы интересуются, будут ли проводить уроки физкультуры на улице

Будут ли белгородские школьники заниматься физкультурой на улице? Ответили в минобре

2 сентября 2024, 09:50
Фото: bel.ru
Белгородцы интересуются, будут ли проводить уроки физкультуры на улице

Первоклассников школ Белгородской области не будут выводить на прогулки

Оперативная ситуация в регионе снова обострилась. Обстрелы приграничья продолжаются, снова под атаками Белгород. Школьников некоторых районов перевели на дистант. А как будут проводить уроки физкультуры у остальных? И что будет с прогулками у первоклассников? В минобре ответили однозначно.

После утреннего обстрела Белгорода 2 сентября некоторые школы временно перевели на дистант. Окончательно решение о формате обучения региональное правительство примет позже.

Родители поинтересовались, как будут проходить уроки физкультуры в остальных школах, где всё ещё действует очный и очно-заочный формат. Будут ли ребята, заниматься на улицах и школьных стадионах? А как организуют прогулки между уроками у первоклассников?

В министерстве образования Белгородской области объяснили, что обстановка в приграничных и приравненных к ним муниципалитетам на сегодняшний день не позволяет обеспечить безопасность учащихся на улице. Поэтому решено ограничить нахождение школьников за пределами образовательных учреждений.

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