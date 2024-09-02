Будут ли белгородские школьники заниматься физкультурой на улице? Ответили в минобре

Первоклассников школ Белгородской области не будут выводить на прогулки

Оперативная ситуация в регионе снова обострилась. Обстрелы приграничья продолжаются, снова под атаками Белгород. Школьников некоторых районов перевели на дистант. А как будут проводить уроки физкультуры у остальных? И что будет с прогулками у первоклассников? В минобре ответили однозначно.