Будут ли белгородские школьники заниматься физкультурой на улице? Ответили в минобре

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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После утреннего обстрела Белгорода 2 сентября некоторые школы временно перевели на дистант. Окончательно решение о формате обучения региональное правительство примет позже.
Родители поинтересовались, как будут проходить уроки физкультуры в остальных школах, где всё ещё действует очный и очно-заочный формат. Будут ли ребята, заниматься на улицах и школьных стадионах? А как организуют прогулки между уроками у первоклассников?
В министерстве образования Белгородской области объяснили, что обстановка в приграничных и приравненных к ним муниципалитетам на сегодняшний день не позволяет обеспечить безопасность учащихся на улице. Поэтому решено ограничить нахождение школьников за пределами образовательных учреждений.